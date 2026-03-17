La Salita de Perón recibe al grupo Impro en el Acto para una función de improvisación

El elenco teatral Impro en el Acto llevará a cabo una nueva función de su espectáculo de improvisación este sábado 21 de marzo a partir de las 21:30. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de La Salita de Perón (Pte. Peron 648). Esta presentación cuenta con el apoyo del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos y ofrecerá una experiencia escénica donde la creación se produce en tiempo real a partir de las consignas brindadas por el público.

La dinámica del espectáculo se basa en la participación del público, ya que al inicio de cada escena propone títulos, lugares, estilos o situaciones específicas que los intérpretes deben desarrollar de manera inmediata. La improvisación teatral permite transitar por diversos registros, sin red de seguridad ni textos preestablecidos que guíen el desarrollo del show.

El espacio contará con servicio de cantina habilitado durante toda la velada, con opciones de bebida y comida.

Debido a que el establecimiento cuenta con una capacidad de espectadores limitada, es necesario realizar una reserva previa al 343 5304045.