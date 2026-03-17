“Si lo sabe, cante”, una noche de tango participativo en Paraná

El espíritu del tango vuelve a escena en Paraná con una propuesta que invita no solo a escuchar, sino también a ser parte. Se trata de “Si lo sabe, cante”, un tributo al recordado Roberto Galán que recupera la esencia popular de la música ciudadana.

La velada reunirá a los grupos Tangos Entrerrianos y Arrabaleras, quienes serán los encargados de ponerle voz y cuerpo a una noche atravesada por el sentimiento tanguero. Pero la propuesta va más allá del escenario: una carta con 30 tangos estará disponible para que el público pueda elegir su canción y animarse a interpretarla en vivo, acompañado por músicos del género.

La iniciativa propone así un formato participativo donde el público deja de ser espectador para convertirse en protagonista, en una experiencia colectiva que recupera el espíritu de encuentro y celebración propio del tango.

“Porque el tango no solo se escucha: se vive, se comparte y se canta”, sintetiza la consigna de esta velada que busca rendir homenaje a una de las expresiones más emblemáticas de la cultura popular argentina.

Las reservas ya se encuentran habilitadas al 343 5069799; anticipadas $ 10.000 y en puerta $ 12.000.