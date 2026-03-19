Relámpago Verde inicia su temporada de proyecciones en Casa Boulevard

El proyecto Relámpago Verde llevará a cabo la apertura de su temporada 2026 este jueves 19 de marzo a las 21 en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, ubicada en calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná. El evento marca el inicio del ciclo titulado "El amor es un escenario absurdo", un espacio dedicado exclusivamente al cine de animación que cuenta con la curaduría y programación del especialista Facundo Belgradi. Para esta primera jornada, se seleccionó el largometraje Decorado, una coproducción entre España y Portugal dirigida por Alberto Vázquez que se estrenó en 2025.

La película elegida para inaugurar el ciclo llega a la capital entrerriana precedida por un importante recorrido en el circuito de festivales y premiaciones internacionales de la última temporada. Decorado obtuvo recientemente el Premio Goya a la Mejor Película de Animación en la ceremonia celebrada el pasado 28 de febrero de 2026, sumándose a otros galardones destacados como las Medallas CEC y el Premio Forqué en la misma categoría. Además, la obra fue nominada en festivales de género como el de Sitges y en los Premios Feroz bajo la categoría de Mejor Comedia.

La trama se centra en la figura de un ratón que transita un entorno en crisis, que se empieza a plantear preguntas profundas sobre la realidad y la construcción del sentido de la vida.

La Sala Metamorfosis cuenta con el respaldo institucional del Instituto Nacional del Teatro y el apoyo del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (Feicac) de la municipalidad de Paraná.

La entrada tiene un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.