Roberto Romani suma su libro número treinta con una obra dedicada al Palacio San Carlos

La Editorial de Entre Ríos anunció días atrás el lanzamiento de San Carlos, un castillo de leyenda, el nuevo trabajo del escritor y referente cultural oriundo de Larroque, Roberto Romani. El libro se publicó para inaugurar la colección Álveo, una serie orientada a poner en circulación las producciones contemporáneas vinculadas a la historia, la geografía, las ciencias sociales y las escrituras del territorio. La obra reconstruye la historia del Palacio San Carlos de Concordia y sus múltiples capas de sentido con el objetivo de preservar un patrimonio que forma parte de la vida entrerriana.

Romani explicó que la idea del libro nació hace algunos años, cuando durante la segunda intendencia de Gustavo Bordet se realizó una consulta ciudadana para decidir qué hacer con las ruinas del castillo. Según él, ese punto abrió un proceso de escritura que buscó reconstruir lo que ocurrió desde la construcción de la imponente residencia a fines del siglo XIX hasta los incendios, los abandonos, los usos posteriores y las historias que se fueron enlazando con el edificio. "El Castillo San Carlos, desde la década del 80, desde el siglo XIX, tiene vigencia. Se levantaron esas enormes paredes con una historia hermosa que yo cuento en el libro. Pero en el año 38 hubo un incendio que se llevó parte de esa estructura. Después hubo intrusos y demás, pero se quería saber qué quería hacer la gente con esto. La gente votó mayoritariamente por poner en valor las ruinas, a tal punto que hoy puede venir cualquier persona del mundo y ver allí las ruinas en lo que fue ese enorme Palacio San Carlos", declaró al programa Cosas que Pasan (Radio Plaza 94.7)

El libro dedica una parte a uno de los episodios más conocidos vinculados al castillo, como es la llegada de Antoine de Saint-Exupéry en 1929. Romani lo cuenta tal como lo investigó y escuchó de documentos y testimonios: "El 27 de octubre de 1929 llega por primera vez. Llegó el autor de El Principito, nada menos. Él venía haciendo un recorrido porque había llegado unos meses antes para hacer el correo postal en esos aviones viejos, que iban con la cabeza afuera. Y él ahí en el medio de esas inmensidades llevando las correspondencias a la Patagonia". El escritor detalla que la empresa para la que trabajaba Saint-Exupéry decidió luego hacer el mismo recorrido, pero hacia Paraguay. En ese primer viaje, mientras revisaba posibles rutas, vio desde el aire la figura del castillo y decidió descender. "Observa allí ese castillo hermoso, una zona sin árboles a orillas del río Uruguay. Decide aterrizar, una de sus ruedas se encaja en una biscachera, y ahí comienza otra historia", contó Romani. Es entonces cuando aparecen las niñas habitantes del castillo, que lo llevan con sus padres y lo introducen en un mundo que, según él mismo reconocería, funcionó como inspiración para escenas que luego serían centrales en El Principito.

Romani cita los recuerdos que asocian ese encuentro con la literatura posterior de Saint-Exupéry: "Él se siente encantado porque las chicas hablaban con los animales, todas las cosas que después leímos en ese libro. Fue muy fuerte la inspiración para Saint-Exupéry. No solamente esa vez, sino otras veces que se quedó en el castillo. Se quedaba en el Hotel Colón de Concordia". Y más adelante agregó que "el protagonista, el Principito, habla primero con una serpiente y después habla con el zorro. No es casualidad, sino que era aquella inspiración que le había quedado, ese contacto en Entre Ríos".

A lo largo del libro, Romani también incorpora elementos históricos previos al castillo, desde los pueblos originarios que habitaron la zona hasta las primeras visitas europeas y los procesos sociales y económicos. Dijo que trabajó con la misma dedicación que en otras obras suyas que demandaron años de investigación, como las dedicadas a Bruno Alarcón o a Emilio Berisso. En la entrevista, explicó: "Siempre es único, siempre es irrepetible, porque son distintas las motivaciones. El libro apareció hace unas semanas y dos o tres días después falleció mi mamá. Suspendí toda la actividad prevista con los medios. La prioridad era acompañar a mi mamá, como hicimos los últimos dos meses con mis hermanas. Pero se lo comenté a ella cuando todavía podíamos conversar. Este proyecto tiene que ver con la investigación. Yo he publicado muchos libros, treinta en total con este, y muchos tienen que ver con la poesía, con relatos, con la ficción".

Durante la entrevista, el escritor también se refirió al rol de la cultura actual. "La cultura son todas las formas de pensamiento, de arte, de amor, que hacen menos esclavo al hombre. Los entrerrianos tienen la posibilidad de tener alitas de libertad cuando leen un buen libro, ven una obra, escuchan la sinfónica. Dejan de ser espectadores para animarse a ser protagonistas".

Romani adelantó que el libro formará parte de un recorrido de presentaciones por toda la provincia, integrado a un espectáculo llamado Los Ríos Nombradores. "Con Huguito Mena, con Vicente Cuño y algunos músicos invitados, preparamos un espectáculo con documental, música y poesía. Yo digo 'Los Ríos Nombradores', y no me parece ninguna definición tan linda como esa. Los ríos nos nombran, nos abrazan, nos hacen más linda la vida. No sabemos vivir sin el río", reflexionó.

También señaló que espera acompañar nuevamente la Feria Provincial del Libro, cuya primera edición en 2025 se realizó en Concordia. "Fueron días hermosos, inolvidables. Nos encontramos con tanta gente. Me parece una iniciativa indispensable para Entre Ríos", afirmó.

Para poder acceder al ejemplar, la Editorial de Entre Ríos se dispone al público de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20.