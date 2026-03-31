Paraná celebrará el Día Mundial de la Biodanza con una jornada abierta y gratuita

En el marco del Día Mundial de la Biodanza, la ciudad de Paraná será escenario de una jornada especial abierta a toda la comunidad el próximo domingo 19 de abril, de 17 a 20, en el domo ubicado en el predio de la Vieja Usina.

El encuentro propone un acercamiento vivencial a la Biodanza, un sistema de desarrollo humano creado por el chileno Rolando Toro Araneda, cuya fecha de nacimiento se conmemora a nivel mundial en esta jornada. La iniciativa invita a reflexionar sobre una de las preguntas que guían esta práctica: “¿Cómo cambiar el mundo sin cambiar nosotros mismos?”.

La actividad busca generar un espacio de conexión, aprendizaje colectivo y bienestar, en el que las y los asistentes podrán participar de disertaciones sobre los aportes de la Biodanza en la vida cotidiana. Además, habrá propuestas musicales, una muestra práctica para experimentar este sistema de integración humana y un espacio de biblioteca y saberes disponible para el público.

La entrada será libre y gratuita, aunque se invita a colaborar con un alimento no perecedero que será destinado a una entidad benéfica de la ciudad.

La jornada es organizada por las escuelas de formación de Biodanza SRT que funcionan en Paraná: la Escuela de Biodanza de Paraná, encabezada por Estela Gariboglio y Víctor Beziner, y la Escuela de Biodanza Río Paraná, dirigida por Susana Villarroel, junto a la red de facilitadores y facilitadoras de la ciudad y alrededores.

No se requiere inscripción previa. Desde la organización recomiendan asistir con ropa cómoda, llevar agua y mate para compartir la experiencia.

Para más información, las personas interesadas pueden contactarse a través de Instagram en @escueladebiodanzaparana o @escuelaBiodanza_rioparana, o mediante los teléfonos consignados por las organizadoras.