Integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense dará una charla en el Museo Serrano

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos invita a la charla La antropología forense y la identificación de desaparecidos del terrorismo de Estado, que brindará el Dr. Juan Nobile. Será este lunes 23 de marzo a las 10.30, en Gardel 62, Paraná. Con entrada libre y gratuita, es parte de la agenda por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

El encuentro propone abordar el trabajo de la antropología forense en los procesos de investigación, recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura en el país, poniendo en valor el aporte científico a la memoria, la verdad y la justicia.

También podrá visitarse la muestra gráfica Memoria, Verdad y Justicia, perteneciente al Registro Único de la Verdad (RUV), que propone un recorrido por el proceso del terrorismo de Estado en Entre Ríos, poniendo en valor la memoria, vida y militancia de los detenidos-desaparecidos de la provincia. A través de un recorrido histórico, la exhibición destaca el trabajo técnico-científico del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la identificación de restos de desaparecidos, junto a la labor de búsqueda y recopilación de testimonios del Gobierno de Entre Ríos a través del Registro Único de la Verdad (RUV)

Acompañan esta iniciativa la agrupación La Solapa, Asociación de Ex Presos Políticos y Exiliados de Entre Ríos, Dirección Provincial de Derechos Humanos, Secretaría de Justicia de Entre Ríos y el Registro Único de la Verdad (RUV).

Sobre el Equipo Argentino de Antropología Forense

Es una institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro, que aplica metodologías y técnicas de diversas disciplinas forenses para la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de personas desaparecidas, así como para la determinación de las causas de muerte.

Actualmente, está conformado por más de 60 profesionales de distintas áreas, entre ellas antropología, arqueología, medicina, biología, genética, física, arquitectura, informática y geografía. Además, cuenta con equipos especializados en administración, desarrollo institucional y comunicación.