Cuatro comediantes locales se reúnen para una noche de humor en el Almacén

Las comediantes Meme Varietal y Gaby Reisenauer, junto a las artistas invitadas Felicitas Vercelli y La Pitonisa, llevarán a cabo una función del espectáculo denominado "Almacén de Comedia" este sábado 11 de abril a las 21. El evento se desarrollará en Almacén de los 33, en inmediaciones de calles Bavio y Courreges.

La propuesta fue diseñada como un varieté que integra diferentes disciplinas escénicas, con el objetivo de ofrecer al público un espacio de distensión y encuentro a través del humor, la música y la poesía.

La entrada será bajo modalidad a la gorra.

Para reservas, comunicarse al 343 5190889.