Demolieron un búnker donde se vendía droga en Paraná

La Policía de Entre Ríos demolió este martes un búnker donde se vendía droga en el barrio Lomas del Mirador II de Paraná. El inmueble fue declarado irregular y fuera de regla, en el marco de un caso por venta de estupefacientes a baja escala.

Según se indicó oficialmente, el lugar de unos 40 metros cuadrados no era una vivienda sino un espacio de comercialización de sustancias prohibidas. Entre 2024 y 2026 se realizaron varios allanamientos, siendo el último el 11 de marzo, tras el cual la Justicia ordenó su destrucción.

El operativo se llevó adelante de manera conjunta entre el Poder Judicial y el Gobierno de Entre Ríos. Estuvo presente el jefe de la Policía, Claudio González y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.