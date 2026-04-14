Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti presentan "Toy de Gira" en el Teatro 3 de Febrero

Los humoristas Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti se presentarán en la capital entrerriana este domingo 19 de abril con su nueva propuesta titulada "Toy de Gira". La función tendrá lugar a las 21 en el escenario del Teatro 3 de Febrero, donde ambos artistas concretarán un reencuentro esperado por el público local.

Esta gira nacional pretende celebrar la trayectoria conjunta de esta dupla histórica, que a lo largo de décadas convocó a más de tres millones de espectadores, ofreciendo ahora un show renovado que incluye sus clásicos monólogos e imitaciones con una mirada actualizada sobre la realidad política y social del país.

A lo largo de la función, los artistas desplegarán su química consolidada por años de trabajo compartido, alternando cuadros individuales con momentos de interacción entre ambos y el público.

La propuesta demuestra el oficio de dos intérpretes que marcaron una época en la industria del entretenimiento nacional. Tras haber transitado caminos separados en diversas temporadas, este espectáculo representa el gran regreso de la dupla.

En el desarrollo del show, Nito Artaza asumirá los monólogos, utilizando un estilo ingenioso y punzante al abordar figuras del ámbito deportivo, la política y el espectáculo. Miguel Ángel Cherutti aportará su versatilidad vocal mediante una extensa galería de personajes y voces que recorren a grandes íconos de la música tanto nacional como internacional.

Las entradas para la función se encuentran disponibles para la compra a través de la plataforma digital gradatickets.com y también pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del teatro. Los clientes de las entidades financieras Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe cuentan con la posibilidad de financiar la compra en tres y seis cuotas sin interés.



