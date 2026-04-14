Marcelo Bisogni se jubiló en febrero, igualmente el Ejecutivo Provincial lo confirmó ad honorem en la Cafesg

El gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, firmaron el decreto publicado el 13 de abril en el Boletín Oficial de la provincia, por el cual designan ad honorem a Marcelo Bisogni como representante del Poder Ejecutivo en la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

En el decreto se recordó -a manera de antecedente- que el 1° de mayo de 2025 se lo había designado en ese cargo. Pero, “en virtud de que por Resolución Nº 00833/26, de fecha 26 de febrero de 2026, se le ha concedido el beneficio de Jubilación Ordinaria Común”, y que es intención de Bisogni “continuar con el desempeño de la función asignada por DTO-2025-828-E-GER-GOB, con carácter Ad-Honorem”; el Poder Ejecutivo lo aprobó.

Así, en el artículo 1° se establece que a partir del 2 de marzo de 2026, Bisogni continuará “con la atención de las funciones inherentes al cargo de representante del Poder Ejecutivo Provincial por ante la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), quien ejercerá el mismo con carácter Ad-Honorem”.

Boletín Oficial del 13 de abril de 2026