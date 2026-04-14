Darío Herrera será el árbitro del superclásico del domingo en el Monumental

El neuquino Herrera, que estará en el próximo Mundial, fue designado para el domingo.

Darío Herrera fue designado como árbitro del próximo Superclásico entre Boca y River, por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Así lo hizo saber este martes a través de su página web oficial la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El neuquino se impuso en la consideración final por sobre otros nombres que estaban en análisis dentro del ámbito arbitral, en una lista que incluía a varios jueces con experiencia en partidos de alto voltaje.

Herrera, árbitro internacional desde hace varios años, cuenta con trayectoria en encuentros decisivos tanto a nivel local como internacional, incluyendo finales y competencias de Conmebol. Además, ya dirigió Superclásicos en el pasado, lo que pesó a su favor al momento de la elección.

La designación no pasó desapercibida, ya que el nombre del juez generaba expectativa en la previa por tratarse del partido más importante del calendario local.

Cabe destacar que Herrera será uno de los tres representantes del referato argentino en el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Programación y designaciones

Fecha 15

Viernes 17 de abril

20.30 Unión – Newell’s – Zona A

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Yamil PossiAVAR: Gerardo Lencina

Sábado 18 de abril

15 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

17.15 Instituto – Estudiantes – Zona A

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gastón Suárez

19.30 Independiente – Defensa y Justicia – Zona A

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Javier Mihura

21.45 Argentinos – Atlético Tucumán – Zona B

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 19 de abril

13.30 Aldosivi – Racing – Zona B

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

17 River – Boca – Interzonal

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Hector Paletta

AVAR: Sebastián Habib

20.30 Rosario Central – Sarmiento – Zona B

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel PenelAVAR: Ernesto Callegari

20.30 Talleres – Deportivo Riestra – Zona A

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

Lunes 20 de abril

15 Barracas Central – Belgrano – Zona B

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Lucas Germanota

17.15 Central Córdoba – Platense – Zona A

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Verlota

17.15 Banfield – Independiente Rivadavia – Zona B

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Carlos Córdoba

19.30 San Lorenzo – Vélez – Zona A

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Facundo Tello

AVAR: Joaquin Gil

21.45 Gimnasia (Mendoza) – Lanús – Zona A

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Iván Aliende

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: José Carreras

AVAR: Laura Fortunato

21.45 Tigre – Huracán – Zona B

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Juan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco