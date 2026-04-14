Darío Herrera será el árbitro del superclásico del domingo en el Monumental

El neuquino Herrera, que estará en el próximo Mundial, fue designado para el domingo.
Darío Herrera fue designado como árbitro del próximo Superclásico entre Boca y River, por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Así lo hizo saber este martes a través de su página web oficial la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El neuquino se impuso en la consideración final por sobre otros nombres que estaban en análisis dentro del ámbito arbitral, en una lista que incluía a varios jueces con experiencia en partidos de alto voltaje.
Herrera, árbitro internacional desde hace varios años, cuenta con trayectoria en encuentros decisivos tanto a nivel local como internacional, incluyendo finales y competencias de Conmebol. Además, ya dirigió Superclásicos en el pasado, lo que pesó a su favor al momento de la elección.
La designación no pasó desapercibida, ya que el nombre del juez generaba expectativa en la previa por tratarse del partido más importante del calendario local.
Cabe destacar que Herrera será uno de los tres representantes del referato argentino en el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
Programación y designaciones
Fecha 15
Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s – Zona A
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Yamil PossiAVAR: Gerardo Lencina
Sábado 18 de abril
15 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
17.15 Instituto – Estudiantes – Zona A
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Suárez
19.30 Independiente – Defensa y Justicia – Zona A
Árbitro: Sebastián Martinez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Javier Mihura
21.45 Argentinos – Atlético Tucumán – Zona B
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing – Zona B
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
17 River – Boca – Interzonal
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Hector Paletta
AVAR: Sebastián Habib
20.30 Rosario Central – Sarmiento – Zona B
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel PenelAVAR: Ernesto Callegari
20.30 Talleres – Deportivo Riestra – Zona A
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
Lunes 20 de abril
15 Barracas Central – Belgrano – Zona B
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Lucas Germanota
17.15 Central Córdoba – Platense – Zona A
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Diego Verlota
17.15 Banfield – Independiente Rivadavia – Zona B
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
19.30 San Lorenzo – Vélez – Zona A
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Facundo Tello
AVAR: Joaquin Gil
21.45 Gimnasia (Mendoza) – Lanús – Zona A
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: José Carreras
AVAR: Laura Fortunato
21.45 Tigre – Huracán – Zona B
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco