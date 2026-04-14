Julia Mengolini presentará en Paraná su libro “Las caras del monstruo”

La periodista, abogada y fundadora de Futurock, Julia Mengolini, llegará a Paraná para presentar su primer libro, Las caras del monstruo, en el marco de un encuentro abierto al público que invita a la reflexión sobre problemáticas contemporáneas.

La actividad se llevará a cabo el viernes 17 de abril a las 19 en el espacio cultural La Hendija, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada, la autora dialogará con el público sobre los ejes que atraviesan su obra, en una propuesta que combina autobiografía, ensayo político y mirada crítica sobre la actualidad.

En Las caras del monstruo, Mengolini construye un relato que entrelaza lo personal con lo colectivo, abordando temas como la pandemia, los años de militancia feminista, los mandatos de belleza, el consumo de drogas, el amor y las dinámicas de odio en redes sociales. A partir de estas experiencias, propone pensar estos fenómenos como expresiones de los “monstruos” que moldean la vida social y política contemporánea.

El libro también retoma su recorrido como periodista y figura pública para reflexionar sobre el hostigamiento en redes, el rol de los medios de comunicación y las tensiones dentro de los movimientos políticos y sociales de los últimos años. En ese sentido, la autora ofrece una mirada crítica sobre cuestiones como el patriarcado, la violencia simbólica y los prejuicios amplificados en el ecosistema mediático.

Nacida en Bariloche, Mengolini cuenta con una trayectoria de más de 15 años en medios de comunicación. Es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se formó en periodismo en TEA. En 2016 fundó Futurock, considerada la primera radio digital profesional del país, donde actualmente conduce el programa Segurola y Habana.

El evento es organizado por Fundación Avancemos, Futurock Ediciones, La Marala Libros y La Hendija, y se presenta como una oportunidad para el intercambio directo con la autora en torno a los debates que atraviesan la sociedad actual.