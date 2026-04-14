Primera Nacional: Nahuel Viñas dirigirá Patronato-Deportivo Maipú en el Grella

Viñas estará a cargo del partido del sábado en Villa Sarmiento.
Nahuel Viñas fue designado para dirigir el partido de Patronato ante Deportivo Maipú de Mendoza, por la 10ª fecha de la Primera Nacional en su Zona B. El encuentro, finalmente, se jugará el domingo desde las 20, luego de un cambio de día y horario por la disputa del superclásico (el domingo a las 17).
Viñas estará acompañado por Víctor Rojas Aguirre y Darío Rojas Martínez, quienes oficiarán de primer y segundo asistente respectivamente. En tanto que Nelson Bejas será el cuarto árbitro del encuentro a disputarse en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Patronato viene de ganarle a Almagro por 1 a 0, como visitante, en el inicio del interinato de Marcelo Candia como director técnico. El elenco entrerriano tuvo que recurrir a un hombre de confianza para tomar las riendas y enderezar el rumbo, tras la salida de Rubén Darío Forestello. Ahora, reúne 8 puntos en el torneo, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas.
Por su parte, el conjunto cuyano le ganó 3 a 1 a Colegiales, como local, en el estreno del exdefensor Mariano Echeverría como director técnico. Ese resultado le permitió alcanzar los 7 puntos en el campeonato.
Primera Nacional
Fecha 10
Sábado
15: Los Andes - San Telmo
Árbitro: Lucas Comesaña
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
15.30: All Boys - Acassuso
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
15.30: Deportivo Morón - Colón
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
16.30: Godoy Cruz - San Miguel
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
20: Ciudad de Bolívar - Deportivo Madryn
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: José Ponce
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
20: Patronato - Deportivo Maipú (Mendoza)
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Domingo
15: Midland - San Martín (San Juan)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Nahuel Santanocito
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
15: Colegiales - Temperley
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Asistente 1: Juan Pablo Milenaar
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Damián Rubino
15.30: Almirante Brown - Central Norte (Salta)
Árbitro: Julián Jerez
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Damián Orellana
Cuarto árbitro: Gonzalo Correa
15.30: Estudiantes - Chaco For Ever
Árbitro: Gabriel Gutiérrez
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Almagro
Árbitro: Maxi Macheroni
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
16: Quilmes - Nueva Chicago
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
17: Mitre (Santiago del Estero) - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Emanuel Serale
Asistente 2: Danilo Viola
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
17: Gimnasia y Tiro (Salta) - Güemes (Santiago del Estero)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Ulises Gerónimo
18: Racing (Córdoba) - Defensores de Belgrano
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Heber Ibáñez Mesa
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
18: San Martín (Tucumán) - Tristán Suárez
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Juan Ricciardi
Asistente 2: Maxi Montenegro
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Lunes
20: Atlético de Rafaela - Agropecuario Argentino
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
21: Atlanta - Chacarita Juniors
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Diego Bonfa
Asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias