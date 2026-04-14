Primera Nacional: Nahuel Viñas dirigirá Patronato-Deportivo Maipú en el Grella

Nahuel Viñas fue designado para dirigir el partido de Patronato ante Deportivo Maipú de Mendoza, por la 10ª fecha de la Primera Nacional en su Zona B. El encuentro, finalmente, se jugará el domingo desde las 20, luego de un cambio de día y horario por la disputa del superclásico (el domingo a las 17).

Viñas estará acompañado por Víctor Rojas Aguirre y Darío Rojas Martínez, quienes oficiarán de primer y segundo asistente respectivamente. En tanto que Nelson Bejas será el cuarto árbitro del encuentro a disputarse en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato viene de ganarle a Almagro por 1 a 0, como visitante, en el inicio del interinato de Marcelo Candia como director técnico. El elenco entrerriano tuvo que recurrir a un hombre de confianza para tomar las riendas y enderezar el rumbo, tras la salida de Rubén Darío Forestello. Ahora, reúne 8 puntos en el torneo, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

Por su parte, el conjunto cuyano le ganó 3 a 1 a Colegiales, como local, en el estreno del exdefensor Mariano Echeverría como director técnico. Ese resultado le permitió alcanzar los 7 puntos en el campeonato.

Primera Nacional

Fecha 10

Sábado

15: Los Andes - San Telmo

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

15.30: All Boys - Acassuso

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

15.30: Deportivo Morón - Colón

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

16.30: Godoy Cruz - San Miguel

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

20: Ciudad de Bolívar - Deportivo Madryn

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: José Ponce

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

20: Patronato - Deportivo Maipú (Mendoza)

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Domingo

15: Midland - San Martín (San Juan)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

15: Colegiales - Temperley

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Asistente 1: Juan Pablo Milenaar

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Damián Rubino

15.30: Almirante Brown - Central Norte (Salta)

Árbitro: Julián Jerez

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Damián Orellana

Cuarto árbitro: Gonzalo Correa

15.30: Estudiantes - Chaco For Ever

Árbitro: Gabriel Gutiérrez

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Almagro

Árbitro: Maxi Macheroni

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

16: Quilmes - Nueva Chicago

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

17: Mitre (Santiago del Estero) - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Emanuel Serale

Asistente 2: Danilo Viola

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

17: Gimnasia y Tiro (Salta) - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Ulises Gerónimo

18: Racing (Córdoba) - Defensores de Belgrano

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Heber Ibáñez Mesa

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

18: San Martín (Tucumán) - Tristán Suárez

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Juan Ricciardi

Asistente 2: Maxi Montenegro

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Lunes

20: Atlético de Rafaela - Agropecuario Argentino

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

21: Atlanta - Chacarita Juniors

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias