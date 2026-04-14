La provincia otorgó un Aporte no Reintegrable por $80.000.000 a Concordia destinado a seguridad acuática

En el Boletín Oficial del gobierno de Entre Ríos se publicó el Decreto por el cual el Poder Ejecutivo provincial realizó un Aporte no reintegrable a la Municipalidad de Concordia por la suma total de 80.000.000 de pesos, correspondiente a la segunda cuota del aporte requerido por Expediente Nº 3346341, a fin de cubrir los costos operativos de seguridad acuática en las playas habilitadas del Lago de Salto Grande, correspondiente a la temporada de verano 2026.

En los fundamentos se destacó que “es decisión del Poder Ejecutivo Provincial asistir al Municipio, mediante un Aporte No Reintegrable por la suma total de Pesos Ochenta Millones ($ 80.000.000), a pagar según las disponibilidades financieras de la Provincia”.

Luego de dar cuenta que distintos organismos dieron el visto bueno para esa transferencia (Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios, Oficina Provincial de Presupuesto, Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Contaduría General de la Provincia), se ordenó -en el artículo segundo modificar el Presupuesto General de la Administración Provincial Ejercicio 2026 -Ley Nº 11.234- mediante transferencia compensatoria de créditos, por la suma total de 80.000.000 de pesos a favor de la Municipalidad de Concordia, “en la persona de su Presidente Municipal, Dr. Francisco Azcué” (…) “un Aporte No Reintegrable por la suma de PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000), a fin de cubrir los costos operativos de seguridad acuática en las playas habilitadas del Lago de Salto Grande, correspondiente a la temporada de verano 2026”.

Boletín Oficial del 13 de abril de 2026