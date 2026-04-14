Rogel visitó a dos "historias vivientes" de la UCR

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Fabián Rogel, compartió en sus redes sociales una visita que realizó en Buenos Aires a dos históricos referentes del partido: Hipólito Solari Yrigoyen y su esposa, Tesay Hansen.

Según relató el legislador entrerriano, el encuentro se dio en el marco de una de sus habituales visitas a la capital del país, donde destacó el valor simbólico y humano de ambos dirigentes, a quienes definió como “historias vivientes” de la Unión Cívica Radical.

Rogel señaló que compartieron una charla y un momento agradable, en medio del contexto complejo que atraviesa el país. Además, explicó que decidió publicar las imágenes del encuentro en respuesta a quienes suelen consultarle por la salud y el presente de estos referentes del radicalismo.

“Gracias a ellos por la charla y a todos por preguntar por ellos”, expresó el diputado en su publicación, que generó repercusiones entre militantes y simpatizantes del espacio.