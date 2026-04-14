Se firmaron contratos para la ejecución de viviendas en Concordia y Los Conquistadores

La provincia, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), rubricó los contratos de obra para la construcción de 24 viviendas en estas dos localidades entrerrianas, financiadas con fondos del programa Ahora Tu Hogar.

Se trata de 18 unidades habitacionales tipo dúplex para la ciudad de Concordia y la terminación de seis viviendas de madera en Los Conquistadores.

Las firmas de los contratos se concretaron en la oficina de la Escribanía Mayor de Gobierno y estuvieron encabezadas por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals. También participaron la escribana Mayor, Sandra Taborda, y el representante de la empresa constructora, Carlos Haure.

Al respecto, Schönhals manifestó: "El acceso a una vivienda digna es la mayor aspiración de una familia, tanto en sus inicios como en su desarrollo, especialmente durante la crianza de los hijos, cuando se requiere de un ámbito adecuado para su crecimiento. Es muy importante para cada una de estas localidades la ejecución de nuevas viviendas, ya que demandan mano de obra local, lo que genera empleo y crecimiento económico".

El funcionario hizo hincapié en el compromiso permanente de la gestión provincial, junto a los municipios, de "seguir construyendo más viviendas para que cada vez más entrerrianos puedan cumplir el sueño de la casa propia".

Concordia: 18 viviendas dúplex

La firma Haure, Carlos Diego llevará adelante la construcción de las unidades habitacionales, que serán del tipo dúplex, de construcción tradicional, con dos dormitorios. La inversión supera los 1.191 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 15 meses.

Los Conquistadores: terminación de seis viviendas de madera

La misma empresa ejecutará, a su vez, los trabajos de finalización de seis viviendas de madera, de dos dormitorios. La inversión supera los 226 millones de pesos y el plazo de obra es de seis meses.