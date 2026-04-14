Las primeras imágenes de Adrián Suar y Natalia Oreiro durante la filmación que los unió en la pantalla grande

Las primeras imágenes de “Yo, Narciso”, el film cinematográfico que une a Adrián Suar y Natalia Oreiro, se conocieron en las últimas horas y muestran al dúo en escenas que permiten dar con la esencia de la película que se estrenará en agosto.

El clip deja ver a la dupla que conquistó al público hace más de diez años en televisión, sin embargo, hasta el momento, no habían trabajado juntos en el séptimo arte.

El proyecto, que incluye a Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler y Camila Peralta, con participación especial de Moria Casán, puso a los protagonistas en instancias de una mirada irónica y entrañable sobre el narcisismo moderno.

Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano estético.

“Lo que me gusta mucho de mí es que sé comunicarme con las mujeres. La naturaleza me dio un don y me permite estar entre tres a cinco horas sin parar”, empieza Máximo en el trailer, seguido por Rocío que celebra con sus amigas: “Lo encontré. Es un narcisista de manual”.

En otra escena, que deja un broche de oro en la previa del estreno, el protagonista se hace un discurso identitario: “Hay personas que nacen terminadas; eso representa al 5 % de la población mundial; a esa gente la termina Dios. Al resto, los termino yo”.

Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético y, de esta manera, busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya.

Fuente: Noticias Argentinas.