Adria, hija de Ricardo Arjona, es la seleccionada para protagonizar Superman

El director y responsable de DC Comics, James Gunn definió al elenco de actores que protagonizarán la esperada secuela de Superman, “Man of Tomorrow”. De esta forma, la actriz Adria Arjona fue confirmada para el supuesto rol de Máxima, la antiheroína que figura como el nuevo interés amoroso del protagonista.

La decisión se tomó luego de una serie de audiciones y pruebas de cámara en las que la intérprete, hija del cantautor Ricardo Arjona, se destacó por sobre las distintas aspirantes convocadas. Entre las finalistas se encontraban la argentina Eva De Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten.

La llegada de Adria Arjona a DC Comics se da en medio de un notable ascenso en su carrera en Hollywood, tras participar en films como Andor, Hit Man y coprotagonizar junto a Dakota Johnson la comedia Splitsville.

Aunque su participación está confirmada por The Hollywood Reporter, aún no está claro si la actriz interpretará a Máxima, debido a que Gunn y la producción de Man of Tomorrow se negaron a brindar declaraciones sobre dicha información.

¿Quiénes forman parte de Superman: Man of Tomorrow?

En esta nueva entrega de DC Comics, David Corenswet vuelve a interpretar a Superman, junto al elenco de la primera película: Nicholas Hoult como Lex Luthor, Lars Eidinger como Brainiac, Aaron Pierre como Lanterns, Rachel Bronahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Guy Garden como Nathan Fillion y Edi Gathegi como Mister Terrific.