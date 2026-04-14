Deportivo Riestra no aprovechó la ventaja numérica y perdió con Gremio en Brasil

El equipo del Bajo Flores cayó 1 a 0 en Porto Alegre, pese a que jugó con un hombre más desde el inicio del complemento.

Deportivo Riestra perdió 1-0 ante Gremio en Porto Alegre este martes por el Grupo F de la Copa Sudamericana. Así, no pudo revertir su racha negativa: acumula 12 encuentros sin victorias. Amuzu fue el autor del único gol del encuentro y el argentino Juan Nardoni resultó expulsado en el local.

El dueño de casa, con Luis Castro al frente (ex orientador del Al Nassr de Cristiano Ronaldo), tuvo la iniciativa casi el 100% del tiempo, pero no se tradujo en peligro. Con el ex Boca Cristian Pavón como lateral por la derecha, eligió ese sector para intentar lastimar, pero le costó ser profundo.

El conjunto del Bajo Flores, por su parte, apostó a balones largos, muchas veces impulsados por su propio arquero, el paranaense Ignacio Arce, y la segunda jugada. El plan del técnico Guillermo Duró funcionó en la primera etapa, que terminó sin emociones.

Recién sobre el final, un remate de Gabriel Mec que rozó en un defensor exigió una atajada de Ignacio Arce por encima del travesaño.

En el inicio del segundo tiempo, el ex Racing Juan Nardoni fue a buscar la pelota con el pie en alto y vio la roja, hecho que supuso una reconfiguración del encuentro. No obstante, Gremio siguió intentando, Y los cambios le aportaron variantes.

A los 67′, Amuzu remató y forzó otra buena aparición de Arce. Y, a los 86, la resistencia visitante cayó. Enamorado desbordó por derecha y envió el centro atrás, y Amuzu infló la red para rubricar el 1-0.

A partir de allí, Riestra arrimó con un par de pelotas paradas, pero no le quedó tiempo. En su primer encuentro por el Grupo F, el conjunto porteño había empatado contra Palestino. Y el elenco de Porto Alegre había caído ante Montevideo City Torque.

El miércoles 29 de abril, Riestra recibirá a los uruguayos en el estadio de San Lorenzo por la tercera jornada. Y en el torneo local tendrá acción el domingo, desde las 20.30, cuando visite a Talleres en Córdoba, en pos de salir del sótano de la tabla de la Zona A (acumula apenas siete puntos), señala Infobae.