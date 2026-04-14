Juicio por la muerte de Kathaleya: acusación de "violencia extrema" y padres que se acusan mutuamente

En la ciudad de Paraná, comenzó hoy el juicio por jurados para determinar la responsabilidad de Ariana González y Cristian Hernández por la muerte de su hija de dos meses, Kathaleya, ocurrida el 12 de octubre de 2021. Durante la jornada inicial, la fiscalía y las defensas presentaron sus alegatos de apertura ante el jurado popular y la jueza técnica María Carolina Castagno.

La postura de la fiscalía

La fiscal Evangelina Santana inició su exposición con una frase contundente: "A Kathaleya la destruyeron González y Hernández". Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, representado también por Valeria Vilchez, la beba no murió por un accidente, sino por un patrón de "violencia extrema" con agresiones repetidas durante semanas.

La fiscal detalló que el cuerpo de la menor presentaba 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, incluyendo cinco costillas rotas y sangrado en la cabeza y en ambos ojos. "Los huesos de un bebé no se rompen solos. Se rompen con fuerza", enfatizó Santana, según consignó Uno.

Además, se describió el hogar de la pareja como un sitio de "suciedad, desorden y abandono", donde incluso se encontró una mamadera preparada con leche y alcohol etílico. Por estos hechos, las fiscales solicitarán la pena de prisión perpetua para ambos progenitores.

La defensa del padre: trabajo y "división de roles"

El defensor público de Hernández, Rodrigo Juárez, adelantó que pedirá un veredicto de no culpabilidad, afirmando que su asistido "no tuvo participación en los hechos". La estrategia de esta defensa se centra en demostrar que existía una marcada división de roles: mientras Hernández cumplía extensas jornadas laborales de hasta 48 horas, el cuidado de la bebé recaía casi exclusivamente en la madre, Ariana González.

Juárez también sostuvo la "inexistencia de violencia de género" en la pareja y señaló que Hernández estaba preocupado por la salud de González, quien padece epilepsia. Aseguró que el padre declarará durante el debate para sostener su inocencia.

La defensa de la madre: "Una más de las víctimas"

Por su parte, la defensora pública Antonela Manfredi, quien asiste a González junto a Mariana Montefiori, presentó una teoría opuesta: "Ariana fue una más de las víctimas de Hernández". Según Manfredi, la mujer vivía atrapada en un círculo de violencia ejercido por un "agresor serial" que la anuló física y psicológicamente, impidiéndole defender a su hija o pedir ayuda.

La defensa destacó que González padece epilepsia y una depresión postparto severa que la dejaron en una situación de extrema vulnerabilidad. "Ariana jamás realizó una agresión contra su hija. Ariana González no cometió este hecho, Ariana lo sobrevivió", concluyó la abogada.

Restricciones a la prensa

El proceso judicial se desarrolla bajo estrictas restricciones a la prensa impuestas por la jueza Castagno, a pedido de las partes, permitiendo la cobertura únicamente de los alegatos iniciales y finales.