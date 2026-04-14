Javier Mascherano presentó su renuncia en Inter de Miami

El entrenador argentino Javier Mascherano presentó su renuncia por motivos personales en Inter de Miami y dejará al equipo de Lionel Messi, a poco del inicio de la temporada en la Major League Soccer. Ángel Guillermo Hoyos, viejo conocido de La Pulga en su época en las inferiores de Barcelona, será su reemplazante como interino en los próximos partidos.

La institución informó la decisión del excapitán de la selección argentina a través de un comunicado, en el que le agradecieron por la histórica coronación en la MLS Cup y el récord de goles que rompieron en 2025.

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami", expresó Mascherano. Y añadió: "En primer lugar, quisiera agradecer al club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables”.

En declaraciones reproducidas por TyC Sports, el excapitán de la selección argentina sentenció: "Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro. No me cabe duda de que el club seguirá cosechando éxitos. Les envío un fuerte abrazo a todos y gracias por todo”.