El espectáculo "El muerto que baila" prepara una serie de funciones en Paraná y Viale

El elenco del espectáculo "El muerto que baila" anunció la realización de una seguidilla de funciones que tendrán lugar durante la próxima semana en las localidades de Paraná y Viale, con el propósito de acercar esta premiada propuesta a quienes aún no han podido presenciarla. La obra, que consiste en una versión libre, litoraleña y danzada de la reconocida novela Doña Flor y sus dos maridos del autor brasileño Jorge Amado, se presentará el jueves 16 de abril a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, el viernes 17 a las 15:30 en el Hospital Escuela de Salud Mental y el sábado 18 a las 21 en la Sala Abarajala.

La pieza de teatro, danza y clown fue galardonada recientemente con el Primer Premio Municipal de Arte 2025.

La trama de la obra se sitúa en una atmósfera de bailes populares, guirnaldas y carnaval, donde al son del fuelle y el guitarrón se juntan diferentes clases sociales y personajes típicos del folclore urbano y rural. La historia abordar temas como el amor, las pasiones, las juergas, la muerte y la traición, pero poniendo un énfasis en el baile y la celebración como motores de la acción.

Mediante la danza enlazada se van tejiendo los vínculos entre los protagonistas, quienes deben enfrentarse a la disyuntiva entre el recato y la pasión, o la posibilidad de convivir con ambas fuerzas simultáneamente.

El equipo artístico está conformado por Constanza Sampietro, Nahuel Valiente y Gustavo Bendersky, quienes se desempeñan como actores y bailarines. La dirección general está a cargo de Ezequiel Caridad, la asistencia escénica, el diseño de vestuario, los objetos y la estética plástica son de Andrea Fontelles, el diseño de iluminación es de Beto Lesca, la gráfica de Paz Gallo y el registro fotográfico de Juliana Faggi.

La primera presentación cuenta con entradas anticipadas a un valor de $10.000, mientras que el costo en puerta será de $12.000, contando además con una promoción de 2x1 para estudiantes y jubilados.

La función del viernes en el Hospital Escuela de Salud Mental se desarrollará con entrada libre y gratuita.

La gira concluirá el sábado en la Sala Abarajala de la ciudad de Viale, con un costo general de $10.000.

Para reservas, comunicarse al 343 5042653 o al 343 5090729.