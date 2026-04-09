Inscripciones abiertas al curso gratuito de gestión cultural para artes visuales

La Secretaría de Cultura de la Nación lanzó la convocatoria para el curso denominado Gestión Cultural Pública y las Industrias Culturales, una instancia de formación técnica dirigida específicamente a trabajadores del sector público de todo el país. Esta propuesta educativa, que se desarrollará bajo una modalidad virtual y sincrónica, apunta fortalecer las capacidades operativas y estratégicas de quienes gestionan programas y proyectos culturales en organismos de nivel nacional, provincial, municipal y universitario.

A través de este trayecto formativo, se busca consolidar el rol de la gestión estatal en el desarrollo de las industrias creativas y promover la asociación sectorial en el territorio nacional, permitiendo que los agentes públicos adquieran herramientas conceptuales y prácticas para intervenir de manera eficiente en el ecosistema cultural.

El programa académico contempla un recorrido que vincula la cultura con el desarrollo económico y social, incorporando contenidos renovados sobre planificación estratégica, circuitos sectoriales y desarrollo territorial.

Según el cronograma, el inicio de la cursada está previsto para el miércoles 6 de mayo y se extenderá hasta el 22 de julio, completando un ciclo de doce semanas de formación continua.

Las clases se dictarán los días miércoles en el horario de 10 a 12 a través de la plataforma Zoom, complementándose con materiales de lectura y actividades asincrónicas que estarán disponibles en el entorno virtual Aula Cultura.

Para garantizar un aprendizaje situado y acorde a las particularidades de cada campo productivo, la Secretaría de Cultura dispuso la creación de comisiones sectoriales, entre las que se destaca la de artes visuales y diseño, que contará con la participación de especialistas y referentes de trayectoria. El proceso formativo incluye el acompañamiento permanente de tutores especializados.

Desde la organización informaron que próximamente se anunciarán las fechas de convocatoria para otros sectores de las industrias culturales, tales como música, audiovisual y contenidos digitales.

Entre los especialistas encargados de dictar los contenidos y coordinar las actividades se encuentran figuras con amplia experiencia en la producción e investigación cultural. El cuerpo docente está integrado por Victoria Irisarri, experta en producción e industrias culturales; Sabrina Cassini, especialista en el área de consumos culturales; Paola Audisio, abocada a las herramientas de gestión técnica; y Natalia Albanese, referente del sector de artes visuales y diseño.

La inscripción permanecerá disponible hasta el 15 de abril.

Por consultas, comunicarse a gcp@cultura.gob.ar

Formulario de inscripción acá.