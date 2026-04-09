Invitan a una nueva muestra y feria de arte en Aura

Este viernes 10 y sábado 11 de abril de 18 a 22 en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, ubicado en Alameda de la Federación 557, Paraná se abrirá al público una nueva muestra y feria de arte.

La muestra de arte se titula "Del taller a la sala. Formas de la convivencia" y reúne obras de Carla Britos (Villaguay), Gabriel Benedetti (Gualeguay), Agueda Guarneri (Paraná) y Miguel Ángel Vesco (Paraná). Estará disponible hasta el 9 de mayo.

Además participarán de la feria de arte y objetos: Pablo Durán, Laboratorio de estampas, Clorinda Mateos, Croquiseros de Paraná, Mariela Pacheco Albornoz, Eleonora Pagotto, El Equipo Azul Juegos de Mesa, VZZ Lámparas de autor, Asiain Objetos, ile Green obra y La Botica Acuarelas.

Sobre Aura

Es un lugar de innovación y desarrollo artístico que tiene como misión impulsar las artes visuales contemporáneas entrerrianas y desarrollar políticas de mediación con la comunidad, integrando nuevos lenguajes. De esta manera, se avanza en un doble objetivo: seguir federalizando la cultura provincial y promover el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales y patrimoniales entrerrianos. Fue creado como un programa especial aprobado por resolución 338/24 de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, durante la actual gestión.

La en será libre y gratuita.