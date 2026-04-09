Teatro del Inconsciente: un proyecto para promover la salud mental a través del arte

El equipo interdisciplinario integrado por Yamila Barrientos y Dimas Santillán pondrá en marcha este viernes 10 de abril la primera función del proyecto denominado "Teatro del Inconsciente: escena abierta y foro participativo para la promoción de la Salud Mental". Esta instancia inaugural se llevará a cabo en la ciudad de Paraná y estará destinada a los estudiantes de la Licenciatura y el Profesorado de Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que se encuentren cursando la cátedra de Orientación Vocacional y Laboral.

La propuesta propone generar un nodo entre el lenguaje artístico y la psiquis para abrir interrogantes y reflexiones sobre el bienestar subjetivo en diversos ámbitos comunitarios.

La iniciativa se estructura bajo un formato de escena abierta, donde se presentan situaciones que invitan al espectador a involucrarse de manera activa, seguido de un foro participativo coordinado por los responsables del proyecto. Esta modalidad permitirá desandar problemáticas vinculadas a la salud mental desde una perspectiva conjunta y acompañada.

El proyecto cuenta con un respaldo institucional de la Secretaría de Extensión de la Uader, la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos y la Casa de la Cultura de Paraná. Además, se destacó el acompañamiento de instituciones de referencia en el abordaje de consumos problemáticos y vulnerabilidad social, como los Centros de Acompañamiento con Abordaje Territorial Red Puentes Federal y Vientos de Libertad.

Los coordinadores enfatizaron que el proyecto nace de una búsqueda sobre la posibilidad de vincular el arte con la salud, entendiendo que la expresión escénica puede funcionar también como un catalizador para verbalizar inquietudes que muchas veces quedan silenciadas en otros ámbitos.

La iniciativa fue seleccionada por el Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia de la Municipalidad de Paraná.

Próximamente, el proyecto buscará acercarse a los Centros de Integración Comunitaria y diferentes escuelas secundarias de la ciudad de Paraná.

El acceso será gratuito.