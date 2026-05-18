Se presentará un libro sobre los desafíos actuales de la educación sexual en las escuelas

El autor Norberto Bramajo realizará la presentación virtual de su reciente libro titulado Curriculum buscado: La ESI desde los Equipos de Conducción de escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires, este miércoles 20 de mayo a las 18:30 a través de una transmisión en vivo por la página de Facebook de La Hendija Ediciones. Esta actividad tiene como propósito fundamental poner en discusión los procesos de construcción y las tensiones que atraviesa la implementación de la Educación Sexual Integral en las instituciones educativas actuales.

La obra propone un análisis sobre cómo se despliegan estos contenidos en la vida cotidiana de las escuelas bonaerenses, buscando entender las prácticas situadas y los desafíos que enfrentan los gestores educativos en el territorio.

El trabajo de Bramajo se sitúa en uno de los debates más apremiantes del escenario pedagógico de los últimos años, tal como es la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral en el nivel medio. Para ello, el libro se adentra en las resistencias y las posibilidades reales que se presentan en el ámbito institucional.

El concepto de "currículum buscado" se presenta como una categoría para nombrar aquel horizonte donde la normativa deja de ser una prescripción teórica y se transforma en una práctica transversal, viva y adaptada a cada contexto escolar. Este enfoque permite observar de cerca las disputas institucionales y los mandatos culturales que condicionan la enseñanza bajo una perspectiva de derechos y democracia.

La investigación que sustenta este volumen articula diversos datos cuantitativos con el análisis de relatos situados, lo que permite reconstruir la dinámica diaria de las instituciones y los obstáculos que suelen aparecer en el ejercicio de la conducción.

Al recoger de manera sistemática las voces de directores y directoras, el autor logra exponer las complejidades que enfrentan estos equipos frente a las demandas de los estudiantes y las culturas escolares tradicionales que presentan trabas a los cambios propuestos por la ley.

El texto invita a los profesionales del sector a repensar las condiciones necesarias para enseñar en un marco de respeto a la diversidad, analizando cómo los equipos de gestión pueden motorizar o limitar la circulación de estos saberes.

Los interesados en participar del encuentro podrán conectarse directamente al perfil de la editorial en la red social Facebook, donde se desarrollará el intercambio con el autor.