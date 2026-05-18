Atletismo: juntan fondos para que Lucas Miño viaje a Perú

El concordiense Lucas Miño clasificó para representar a la Argentina en el Campeonato Iberoamericano U20 que se disputará en Perú. El entrerriano participará en el lanzamiento de disco y para estar allí se inició una colecta para recaudar fondos.

En este contexto, y como ocurre con la inmensa mayoría de los deportistas que llegan a instancias internacionales, Miño necesita recursos para poder desplazarse, en razón de que los costos corren por su cuenta, señala El Entre Ríos.

A partir de esto es que se inició una movida para ayudar a Lucas. La fecha límite es el próximo 22 de mayo y el objetivo es juntar 500 dólares (o $690.000 pesos) para pasajes y seguro médico.

“¡Hagamos que Lucas llegue a Perú!”, es la consigna de la colecta y los interesados en colaborar pueden hacer su aporte al siguiente alias: lucas.atletismo.mp