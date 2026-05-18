Continúa el debate para reformar el procedimiento de Juicio Político en la provincia

Este martes se llevará un nuevo encuentro en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento para continuar con el debate acerca del marco normativo para los procedimientos de Juicio Político.

Cabe recordar que son tres los proyectos presentados: Uno fue presentado por el ex diputado Esteban Vitor (PRO) en el 2021; otro pertenece a Juan Pablo Cosso (PJ) en 2023; y la última iniciativa es de Gabriela Lena que tomó Estado Parlamentario este año.

En el último encuentro Lena fundamento que la sanción de esta propuesta “permitiría cubrir una vacancia legislativa de 18 años y dotar a la provincia de un procedimiento moderno y previsible”, publicó Apf Digital.