Casa Madre organiza una noche de bingo musical dedicada a la obra de Taylor Swift

El espacio cultural y gastronómico Casa Madre, ubicado en la calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná, llevará a cabo una jornada temática denominada "Bingo Musical Noche Swiftie" este viernes 22 de mayo a partir de las 20:30. En el encuentro se podrá jugar y cantar la discografía de la cantante estadounidense Taylor Swift a través de una dinámica de bingo.

La dinámica del juego consiste en la entrega de cartones que, en lugar de los números, contienen títulos de canciones representativas de la trayectoria de la artista. A medida que las piezas musicales suenan en el establecimiento, los participantes deben identificar los temas y tachar las opciones correspondientes en su tarjeta hasta completar las líneas o el cartón total para acceder a los premios.

La propuesta cuenta con un valor de ingreso de $20.000 por persona e incluye un combo que integra el primer cartón para la vuelta inicial del juego, una opción de bebida y un refrigerio para consumir durante la velada.

Dentro de las alternativas de picoteo, se podrá elegir entre dos empanadas de pollo, verdura o cebolla y queso, dos sándwiches elaborados con pan de chipá o una pizza individual. En cuanto a las bebidas, la oferta contempla opciones con alcohol como fernet, vermut, gin tonic o cerveza en lata, y alternativas sin alcohol que incluyen limonada o gaseosas.

Para quienes deseen incrementar sus posibilidades de participación en las distintas rondas, se dispondrá de la venta de cartones adicionales con un costo de $4.000 cada uno.

Además de la competencia lúdica y la oferta gastronómica, el evento propone que quienes asistan lo hagan con elementos alusivos a la artista, como vestimenta que haga referencia a las distintas etapas de la carrera de la cantante o brazaletes para realizar intercambios durante la noche.

Los interesados en asistir deben contactarse al número telefónico 343 4285966 para confirmar la reserva.