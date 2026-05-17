Un conductor mordió la banquina y volcó la camioneta en la ciudad de Paraná

Una camioneta volcó este domingo en Paraná luego de que su conductor perdiera el control del vehículo tras morder la banquina mientras circulaba por calle Eslovenia.

Según se informó, el siniestro involucró a una Toyota Hilux conducida por un hombre de 29 años, quien se desplazaba en dirección hacia avenida Estrada acompañado por otros dos ocupantes.

El conductor relató a la Policía que el hecho se produjo cuando el rodado salió parcialmente de la calzada, situación que derivó en la pérdida de control y posterior vuelco de la camioneta, que terminó apoyada sobre su lateral derecho.

A pesar de la violencia del episodio, ninguno de los tres hombres sufrió lesiones.

Tras el hecho, los ocupantes realizaron las actuaciones correspondientes con la compañía aseguradora para concretar el retiro del vehículo del lugar.

Fuente: Ahora.