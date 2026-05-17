Temporada de caza: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir" y “genera empleo”, respondió Bernaudo

El ministro de Producción de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, respondió las críticas de organizaciones ambientalistas y proteccionistas a la habilitación de la temporada de caza menor. “No podemos prohibir lo que está permitido", sostuvo el funcionario al defender la práctica cinegética como una actividad regulada por la Constitución y la ley. En una entrevista este domingo en el programa El Séptimo Día (Radio Plaza 94.7), también se refirió al impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la provincia, a la situación del empleo y a los reclamos del sector agropecuario.

En un informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), se abordó la disputa entre quienes usufructúan esta actividad comercial y las organizaciones ambientalistas y proteccionistas que denuncian las matanzas de aves, particularmente de patos. El referente de la ONG Ceydas, Gabriel Bonomi, cuestionó la medida que habilita la caza entre el pasado 8 de mayo y el 23 de agosto. Además, numerosas entidades publicaron sus críticas a la medida del Gobierno provincial.

Consultado sobre las críticas de ambientalistas a la habilitación de la temporada, Bernaudo la defendió en términos legales y técnicos: "La caza menor es una actividad que está autorizada por la Constitución, está autorizada por ley y se hace con mucha prudencia, con mucha fundamentación científica. Se hace un estudio que es el que se presentó en Victoria este año —el año pasado había sido en La Paz—, un estudio no solamente con técnicos de la provincia sino con técnicos de varias universidades, donde se releva la presencia de las especies para ver si hay algún daño que se haya producido. No son especies que estén en peligro de extinción ni mucho menos; son especies migratorias que van desde Estados Unidos hasta acá."

El ministro también relativizó la excepcionalidad de la práctica en el contexto internacional: "Está habilitada en por lo menos siete u ocho estados de los Estados Unidos, en la mayoría de los países de la Unión Europea —Italia, Suiza, Alemania, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Polonia, Hungría—, en algunos lugares con todavía menos control que nuestro país, con menos restricciones. Yo entiendo que hay gente a la que no le guste, pero es algo que la ley lo permite, la Constitución lo permite, y no podemos prohibir lo que está permitido."

Ante la consulta sobre si se trata de un negocio concentrado en pocos actores, el ministro describió el impacto económico más amplio de la actividad: "Genera empleo. Alrededor de todo esto hay una hotelería muy cara; son turistas que vienen y pagan mucho dinero. Como todas las cosas que hacemos para el turismo —desde las fiestas locales hasta las grandes fiestas, incluso las carreras de autos—, por supuesto que es menos cantidad de gente pero gente que paga mucho. Y en esa hotelería está la gente que limpia, la gente que cocina, la venta de productos. Es como todo el turismo: derrama de esa manera."

Control aleatorio en cotos habilitados

Sobre los mecanismos de fiscalización, Bernaudo explicó: "Para extranjeros, tienen que cazar en cotos de caza, lugares que están aprobados e inscriptos. El control lo lleva fiscalización. Es un control aleatorio, como todo —no hay policía en cada esquina para ver que la gente no viola el semáforo—. Durante la temporada de caza se visitan los cotos en un momento imprevisto. En algunos lugares, cuando hay más volumen de movimientos, se quedan algunos días personas de fiscalización de la provincia. Tienen que llevar un registro, una planilla, y cuando se cae de sorpresa en algún coto, se registra que lo que esté pasando sea coherente con lo que dicen las planillas. Cada cazador —y en eso los extranjeros son muy cumplidores— tiene que estar inscripto; se lleva un registro de todo lo que viene a cazar del extranjero."

Frente al argumento ambientalista de que las zonas de caza son de difícil acceso y control, el ministro lo descartó: "No hay un lugar inhóspito en la provincia. Los cotos de caza se acceden en todos lados en vehículo, son lugares accesibles. Un coto donde uno encuentre una dificultad o un problema pierde el permiso. La gente también se cuida porque, como es un negocio importante para ellos, no quieren correr los riesgos. Y el cazador extranjero es muy cumplidor de las normas porque también tiene esa cultura en su país."

Millones del RINI y la “situación nacional” de la caída de empleo

Acerca de la marcha del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, Bernaudo informó: "Son los números del gobernador, los últimos: más de 200 millones de dólares y una proyección de cerca de 7.000 empleos. Es bastante más de lo que aspirábamos para este momento. Ayer estuvo en La Paz el gobernador entregando el certificado de RINI a un molino arrocero. Estamos prácticamente todas las semanas entregando certificados."

Sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, en referencia a declaraciones del presidente de APYME, Rafael Vicentín, acerca del cierre de empresas y pérdida de empleo, el ministro respondió: "Es una situación nacional, la caída de pymes, la pérdida de empleo. La provincia está un poquitito mejor que el promedio, con un poco menos de pérdida de empleo que el promedio nacional. En parte tiene que ver con que tenemos una participación muy alta del agro y la agroindustria, que es una actividad que ha sufrido un poco menos que otras. Tenemos al sector agrícola bastante fuerte. ¿Cómo tenemos al sector arrocero? Muy complicado. Pero tenemos una proporción de actividades que ha perdido menos empleo que a nivel nacional."

El funcionario mencionó una señal positiva en el comercio exterior: "Esta semana se hizo la primera exportación a la Unión Europea sin aranceles, que fue de miel entrerriana. Eso va a tener un impacto muy grande también en carne, que es una industria muy importante para la provincia. El comercio pyme es una de las actividades más perjudicadas a nivel nacional: se suman muchas cosas, desde los productos extranjeros hasta el comercio online. Son momentos de cambios. Por suerte, en nuestra provincia estamos un poquitito mejor."

Electricidad y caminos, las dos grandes urgencias del campo

Sobre los reclamos más frecuentes que recibe en sus recorridas por la provincia, Bernaudo fue directo: "Cuando hablamos de productores agropecuarios y agroindustriales, las dos grandes preocupaciones —que son la de ellos y la nuestra también— son el tema de caminos, rutas y electricidad."

Sobre la red eléctrica, explicó: "Tenemos una actividad que está creciendo como la avícola. Este año es muy probable que por primera vez en la historia de la Argentina haya más consumo de carne aviar que vacuna, o van a estar prácticamente iguales. Pero tenemos muchos galpones que no pueden terminar de instalarse porque cada vez un galpón consume más electricidad y no tenemos las redes. Fueron diez años de subsidio mal aplicado que fundió prácticamente las cooperativas eléctricas, que son una red muy importante en esta provincia."

Y sobre la infraestructura vial, agregó: "Estamos aplicando el 100% del inmobiliario rural a los caminos de tierra, pero eso no alcanza. Estamos trabajando con los consorcios camineros."