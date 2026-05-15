El miercoles se realizará una nueva campaña de recolección de medicamentos vencidos en Paraná

El Municipio de Paraná y el Colegio de Farmacéuticos organizan la cuarta jornada para la correcta disposición de medicamentos vencidos. Será el miércoles 20. Habrá dos puntos de recolección y se recibirá, además, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales.

La jornada está destinada exclusivamente a ciudadanos que tengan medicamentos caducados en sus hogares, y no se recibirán productos provenientes de clínicas, sanatorios ni de visitadores médicos. Se aceptarán comprimidos, cremas, óvulos y jarabes”, explicó la secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique.

La recolección se realizará entre las 9:30 y las 12 hs en ocho puntos distribuidos por la ciudad. Los seis centros de salud municipales: Illia (Provincias Unidas 345), La Milagrosa (Francia y Las Magnolias), Papa Francisco (Calle 1346 y El Aguaribay), San Martín (Ameghino al final), Kentenich (1° Congreso Mariano Nacional 3057) y La Toma (Rondeau y El Viraró); y dos puntos céntricos ubicados en la Peatonal San Martín y en la Plaza San Miguel.

Por qué no se deben tirar los medicamentos a la basura

La coordinadora de Asuntos Profesionales del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Roxana Firenstein, subrayó que "un medicamento vencido es un residuo peligroso que contamina el ambiente y puede generar problemas sanitarios. Por eso, los fármacos recolectados se derivan a empresas privadas que los eliminan mediante hornos pirolíticos, el único método de disposición final adecuado. Descartarlos en la basura, tirarlos por el inodoro, quemarlos o enterrarlos son prácticas que deben evitarse".

Firenstein destacó, además, la dimensión educativa de la campaña: "Con cada edición, más vecinos toman conciencia y se organizan colectivamente, llegando incluso a juntar los medicamentos de todo un edificio o un barrio para acercarlos a los puntos de recepción".

Paraná, modelo en la provincia

La funcionaria del Colegio de Farmacéuticos valoró especialmente el trabajo articulado entre la institución y la Municipalidad de Paraná, y señaló que la ciudad se ha convertido en un modelo a nivel provincial y nacional. La experiencia paranaense es presentada en congresos como ejemplo a seguir, y ya inspiró campañas similares en Villaguay, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala y, próximamente, en Colón, San José y Villa Elisa.

Quienes no puedan asistir el miércoles 20 pueden acercar sus medicamentos vencidos en cualquier momento a la Secretaría de Salud o a los centros de salud municipales.