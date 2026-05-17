Regalado salió al cruce de Michel: “Debería dejar de usar instituciones nobles para hacer política”

El presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Matías Regalado, respondió con dureza a las declaraciones del diputado nacional Guillermo Michel, tras una visita al cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

“Resulta llamativo escuchar a Guillermo Michel hablar de ‘la peor gestión desde la vuelta de la democracia’ cuando fue parte de un espacio político que encabezó lo que para muchísimos argentinos está probado como el peor gobierno de la historia reciente del país”, sostuvo Regalado.

Además, cuestionó que el dirigente opositor “intente instalar un relato utilizando una problemática sensible como los accidentes viales”, y aseguró que “estudios recientes muestran que casi el 100% de los siniestros ocurren en tramos sin roturas ni deterioros estructurales de la calzada”.

“La seguridad vial es un tema complejo que merece ser tratado con responsabilidad y seriedad, no con oportunismo político”, agregó.

En ese marco, el funcionario provincial recordó que “las rutas que hoy presentan problemas fueron destruidas durante años de desidia de los mismos sectores políticos que Michel integró, dejando además una provincia sin recursos para afrontar las obras necesarias”.

“Y pese a ese escenario crítico, el gobierno provincial está trabajando, gestionando y avanzando en la recuperación de la infraestructura vial”, remarcó.

Regalado también apuntó contra el exdirector de Aduanas por su cercanía política con el exministro de Economía Sergio Massa. “Michel debería explicarle a los entrerrianos su responsabilidad y la de su jefe político Sergio Massa en una de las principales causas de corrupción de la Argentina. Integraron el peor gobierno de la historia y hoy están en boca de todos, sospechados de corruptos”, expresó.

Finalmente, pidió “tener dignidad y no usar a los Bomberos Voluntarios de Ceibas ni a los muertos en accidentes viales para limpiar su imagen”.

“Los Bomberos Voluntarios son instituciones nobles, respetadas y valoradas por toda la sociedad. Merecen apoyo y reconocimiento, no ser utilizados como escenario para operaciones políticas o declaraciones exageradas”, concluyó.