Gualeguaychú fue sede del III encuentro de Ateneos Farer: un espacio de formación para la dirigencia joven

El III Encuentro de Ateneos de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), organizado por el Ateneo de la Sociedad Rural Gualeguaychú, reunió durante sábado y domingo a jóvenes dirigentes rurales de distintos puntos de Entre Ríos en un espacio especialmente pensado para la capacitación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la participación juvenil dentro de las entidades gremiales del agro.

La convocatoria congregó además a dirigentes y referentes institucionales del sector, quienes acompañaron las distintas actividades desarrolladas en las instalaciones de la entidad anfitriona y destacaron el compromiso de las nuevas generaciones con el futuro del interior productivo.

A lo largo de las jornadas se desarrollaron charlas, paneles y capacitaciones orientadas a temas vinculados al liderazgo, la participación institucional, la realidad agropecuaria y los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país. El nivel de las exposiciones y el intercambio generado entre los participantes marcaron una nueva edición de gran relevancia para los Ateneos de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, reafirmando la importancia de sostener e impulsar estos ámbitos de formación y crecimiento dirigencial.

El Encuentro contó además con la presencia de referentes de Confederaciones Rurales Argentinas y Farer, quienes destacaron el rol estratégico que cumplen los Ateneos como semillero de futuros dirigentes y como espacios donde los jóvenes pueden involucrarse activamente en la realidad productiva, gremial e institucional.

Entre las autoridades presentes estuvieron el presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, Eduardo Calot y parte de su comisión directiva; el vicepresidente de CRA, Javier Rotondo; y el expresidente de CRA, Mario Llambías, quien participó de uno de los paneles sobre labor gremial. También encabezaron el trabajo organizativo y las actividades los jóvenes dirigentes Matías Erbes, presidente del Ateneo local, y María Luz Melgar, referente provincial de los Ateneos Farer, señalaron los organizadores a través de un comunicado de prensa.

En ese marco, Eduardo Calot destacó la relevancia de este tipo de encuentros para el fortalecimiento institucional del sector. “Estos espacios son fundamentales porque permiten formar dirigentes con compromiso, criterio y participación. Ver a tantos jóvenes involucrados, debatiendo y capacitándose, nos da la tranquilidad de que hay una generación preparada para defender y fortalecer al sector agropecuario y a nuestras instituciones”, expresó.

Por su parte, Erbes señaló que “este Congreso nos deja algo muy valioso: la certeza de que la capacitación, el encuentro y el diálogo siguen siendo herramientas indispensables. En tiempos donde muchas veces predominan las divisiones y los enfrentamientos, estos espacios demuestran que es posible construir consensos, escuchar distintas miradas y trabajar juntos por objetivos comunes. El futuro del agro argentino necesita jóvenes preparados, con formación, con valores y con vocación de liderazgo. Necesita dirigentes que entiendan la importancia de producir, pero también de representar, de dialogar y de tender puentes con toda la sociedad”.

Asimismo, durante el evento se puso en valor la importancia del involucramiento juvenil en los espacios intermedios y gremiales, entendiendo que el recambio generacional resulta indispensable para sostener instituciones sólidas y representativas. En ese sentido, el III Encuentro de Ateneos Farer volvió a dejar en claro que existe una juventud con vocación, ideas y voluntad de participar activamente en la construcción del futuro del agro argentino.