A 20 años de su nacimiento: Benjamín Vicuña recordó a Blanca con un texto que conmovió en redes

El actor Benjamín Vicuña conmovió a sus seguidores con un emotivo texto que compartió en sus redes sociales, que tiene como protagonista a su hija Blanca en el día que hubiera cumplido los 20 años de edad.

Blanca, fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain, falleció en septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica que provocó una falla multisistémica. Para sus padres, su recuerdo continúa presente.

"Por ti me disfracé de padre la primera vez, fui testigo y espía del más allá en el más acá, dormí en tus sueños, despertando los míos. Conocí el amor más grande que nadie pudo robar, ni siquiera la distancia o la muerte. Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida, escribí en la arena tu nombre y el mar lo borró", comenzó escribiendo el chileno en un posteo que ya acumula 200 mil me gustas.

Blanca nació el mismo día que su abuela: "Me acuerdo de ese día exacto; la cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda. Hoy te escribo desde el futuro, de lo que quedó, de los que quedamos y por eso vivo".

El actor expresó el deseo de conocer cómo sería su hija en la actualidad: "Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara. Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento".

Por último, Vicuña puso en alto el recuerdo de su hija con una metáfora que describe la evolución de su propio dolor: "Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena, pero esta vez al mar no lo borró, esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien. Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna".

Fuente: Noticias Argentinas.