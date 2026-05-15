Distintos sectores turísticos y la Municipalidad de Paraná promocionaron a la ciudad como destino de eventos

Paraná reforzó su posicionamiento como destino estratégico para el turismo de reuniones con una presentación realizada en la ciudad de Buenos Aires bajo el lema “Paraná, ciudad de eventos”. La iniciativa se desarrolló el pasado 21 de abril y formó parte del plan estratégico de marketing impulsado por el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), junto a la Municipalidad y el Paraná Bureau de Congresos y Convenciones.

El encuentro tuvo lugar en Nika Club Omakase y reunió a referentes del sector turístico, empresarial y de la industria de eventos, en una apuesta por consolidar a la capital entrerriana como una plaza competitiva para congresos, convenciones y encuentros profesionales a nivel nacional.

Entre los presentes estuvo el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), Marcelo Barsuglia, quien participó en representación del Empatur. También encabezaron la actividad la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el subsecretario de Turismo y presidente del Empatur, Agustín Clavenzani; integrantes del directorio del organismo; y el titular del Paraná Bureau de Congresos y Convenciones, Gustavo Carullo Bedia.

La convocatoria incluyó a autoridades nacionales y referentes de entidades vinculadas al turismo de reuniones, entre ellos el vicepresidente primero de AOCA, Fernando Gorbarán, y el director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), Franco Di Pascuo. Además, participaron organizadores profesionales de congresos y eventos (OPC), agencias, empresas del rubro, asociaciones profesionales, medios de comunicación e influencers especializados.

El objetivo central de la jornada fue fortalecer vínculos estratégicos y generar nuevas oportunidades de negocios dentro del segmento Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (MICE), considerado uno de los motores de crecimiento más importantes para las economías regionales por su impacto directo en hotelería, gastronomía, transporte y servicios profesionales.

Durante la presentación, Barsuglia destacó el valor económico y turístico que representan este tipo de encuentros para la ciudad. “El Turismo de Reuniones representa una importante herramienta de crecimiento económico que repercute en los sectores empresarios y de servicios como la hotelería, gastronomía y servicios profesionales, dinamizando el desarrollo turístico local en cualquier época del año”, afirmó.

Asimismo, subrayó que este tipo de acciones permiten fortalecer el trabajo articulado entre el sector público y privado, al tiempo que proyectan a Paraná como una ciudad preparada para albergar eventos de relevancia nacional. Con este tipo de iniciativas, la capital entrerriana busca seguir ganando visibilidad y posicionarse dentro del circuito argentino de destinos sede para congresos y convenciones.