Básquet: Sionista ganó en Santa Fe y dio un paso clave en la tabla

Sionista ganó en Santa Fe y dio un paso al frente en las posiciones de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet.

El Centro Juventud Sionista superó por 91 a 89 a Rivadavia Juniors de Santa Fe, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Litoral, Zona A, de la Liga Federal de Básquet. El elenco paranaense alcanzó un triunfo que le permite seguir subido a los principales puestos de su grupo.

El elenco ganador contó con variantes en ataque: Nicolás Guaita fue la figura con 23 puntos, bien secundado por Lucas Nieto con 18 unidades, Dante Rewes con 13, y Arik Levin y Eduar Montaña con 12 tantos cada uno. En la visita, en tanto, se destacaron Joaquín Cabré quien registró 16 puntos, Alan Acosta 14 tantos y Francisco Spicchiali 12 unidades.

En un partido muy disputado y de goleo alto, el equipo de la capital entrerriana tuvo personalidad para dar el golpe en el momento justo y así quedarse con una necesaria victoria, señala Paraná Deportes.

En el primer tiempo, Sioni, supo sostenerse ante un rival que fue algo más en el resultado. Lo mejor de la visita estuvo en el segundo tiempo, pero un gran trabajo colectivo y con muy buenos aportes individuales, le permitieron a Sionista dar vuelta el encuentro y cerrarlo a su favor. La defensa fue muy importante, en esencial en el último cuarto para meter un parcial favorable de 19 a 14.

El próximo compromiso de Sionista será de local ante Recreativo el viernes 22 de mayo.