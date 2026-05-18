Detuvieron a tres personas, secuestraron droga y otros elementos en Concepción del Uruguay

En una muestra de coordinación operativa, fuerzas policiales provinciales y federales desplegaron un fuerte dispositivo simultáneo en Concepción del Uruguay. Las medidas, encuadradas en la lucha contra la comercialización de estupefacientes a menor escala y en el esclarecimiento de un hecho de sangre, culminaron con la detención de tres personas y el secuestro de diversos elementos de interés.

Cuatro allanamientos simultáneos

Los procedimientos se ejecutaron este sábado 16 de mayo de 2026, entre las 18 y las 22.20. Según reportaron las autoridades, se trató de cuatro intervenciones desplegadas en distintos puntos de la localidad entrerriana.

La causa principal se fundamenta en la presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, bajo el marco de la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo. Asimismo, de forma coordinada, se cumplimentó una orden directamente vinculada a una investigación por el supuesto delito de homicidio agravado.

Articulación entre las fuerzas de seguridad

La fisonomía del operativo demandó un trabajo coordinado. Personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Concepción del Uruguay concretó dos de los allanamientos. En tanto, las dos medidas restantes fueron divididas: una quedó a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la misma departamental entrerriana, y la otra fue ejecutada por la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) de la Policía Federal Argentina.

El despliegue contó con el aval de la justicia local. Las diligencias fueron emitidas por los Juzgados de Garantías y Transición N° 1 y 2, comandados por los doctores Alejandrina Herrero y Gustavo Díaz. En el terreno judicial también tomó parte activa la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay, representada por las doctoras María Albertina Chichi y María de los Ángeles Becker, consignó El Entre Ríos.

Secuestro de sustancias y tres aprehendidos

Como saldo de las requisas en las diferentes viviendas, los uniformados lograron incautar:

• Clorhidrato de cocaína ya fraccionado y acondicionado para la venta al menudeo.

• Marihuana y plantas de cannabis sativa.

• Balanzas digitales y elementos específicos para el estiramiento y corte de las sustancias.

• Dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera.

• Teléfonos celulares y motovehículos.

Respecto a las directivas sobre los sospechosos, las autoridades confirmaron que "dos femeninas y un masculino mayores de edad fueron detenidos e incomunicados", quedando formalmente supeditados al devenir de las actuaciones judiciales en curso.

Tras la finalización de las tareas de campo, desde la Policía de Entre Ríos se valoró de forma oficial el impacto de las acciones conjuntas. En el informe remitido, la institución remarcó el "trabajo coordinado entre las fuerzas provinciales y federales", subrayando además el "compromiso permanente en la lucha contra el narcomenudeo y delitos conexos, permitiendo avanzar con resultados positivos en el esclarecimiento de las causas investigadas".