La poesía como río compartido: Nogoyá abre un nuevo coloquio con la palabra viva

En la Biblioteca “Fermín Chávez” de Nogoyá - Caseros 967- se presentará este viernes 22 de mayo, a las 20:30, el ciclo “Coloquios con la poesía – Poetas en vivo”.

En la geografía íntima de Entre Ríos, donde el paisaje parece escribir lentamente sus propias metáforas entre ceibos, barrancas y cursos de agua, la poesía encuentra siempre un cauce para volver a decirnos quiénes somos. Como el río que avanza sereno pero persistente, también la palabra poética necesita espacios de encuentro, escucha y memoria. En ese espíritu, Ediciones del Clé continúa desarrollando el ciclo “Coloquios con la poesía – Poetas en vivo”, una propuesta cultural abierta y gratuita que convierte a la literatura en una conversación viva entre autores y comunidad.

El viernes 22 de mayo, a las 20:30, la Biblioteca “Fermín Chávez” de Nogoyá -ubicada en Caseros 967- será nuevamente territorio de ese encuentro necesario entre la voz escrita y la emoción compartida. En esta oportunidad, el poeta invitado será Martín Carlomagno, quien presentará su más reciente libro, “Cuando ayer no haya tiempo – Poemas”. La presentación y moderación del coloquio estará a cargo de Ricardo Maldonado, figura reconocida por su compromiso con la difusión de la cultura regional.

La propuesta de “Coloquios con la poesía” no se limita a la presentación convencional de un libro. Se trata, más bien, de una ceremonia de la palabra donde el poeta expone no sólo su obra, sino también el pulso interior de la escritura: aquello que nace en la experiencia, atraviesa la memoria y finalmente encuentra forma en el poema. Como los antiguos fogones litoraleños donde circulaban historias y cantos, el ciclo recupera el valor de la oralidad y del diálogo directo con el público.

El encuentro propone distintos momentos que buscan acercar la poesía desde múltiples dimensiones: la presentación biográfica y literaria del autor invitado; el coloquio sobre el despertar de la voz poética y su vínculo con la realidad y la imaginación; la lectura de poemas a cargo del propio autor; el intercambio abierto con los asistentes; y finalmente la exposición y venta de libros tanto del poeta como de Ediciones del Clé.

La iniciativa posee además un profundo sentido formativo y cultural. Sus objetivos apuntan a despertar el interés por el conocimiento, la comprensión y la crítica de las obras literarias; fortalecer los valores de la literatura entrerriana mediante la presencia viva de autores y sus libros; y construir una base de lectura y pensamiento crítico en torno a distintos legados poéticos. En tiempos donde la velocidad parece devorarlo todo, estos encuentros reivindican el tiempo pausado de la escucha, la reflexión y el diálogo.

También resulta especialmente significativo el propósito de comprometer a docentes, estudiantes y comunicadores y animadores sociales en torno a la poesía como herramienta de sensibilidad y pensamiento. Porque la literatura, cuando encuentra comunidad, deja de ser un gesto solitario y se transforma en patrimonio compartido.

Nogoyá volverá así a encender una lámpara en medio de la noche entrerriana. Y mientras las palabras de Martín Carlomagno recorran la sala de la Biblioteca “Fermín Chávez”, acaso la poesía haga lo que mejor sabe hacer: tender puentes entre la memoria, el presente y aquello que todavía estamos aprendiendo a nombrar.