Tini Stoessel en Salta: invitó a bailar a un fan en plena prueba de sonido y el video estalló en las redes

La revolución por la llegada de Tini Stoessel a Salta sumó un capítulo inolvidable que ya se transformó en el fenómeno viral del fin de semana. En las últimas horas, un video grabado desde las afueras del Estadio Padre Ernesto Martearena comenzó a explotar en TikTok, Instagram y X, mostrando el tremendo gesto que la artista tuvo con un seguidor local en pleno ensayo técnico.

Todo sucedió mientras la cantante realizaba la prueba de sonido previa a su esperado show del tour "Futttura". En medio de los ajustes de audio, Tini divisó a los fanáticos que ya esperaban en el lugar y, de manera totalmente imprevista, invitó a un joven salteño a subir al escenario para bailar junto a ella.

El fanático no lo dudó ni un segundo: subió, rompió el protocolo y protagonizó una coreografía improvisada junto a la estrella pop frente a la mirada atónita de los técnicos y de los miles de seguidores que acampaban en los ingresos al estadio. Entre gritos, aplausos y una marea de celulares registrando el momento, el chico cumplió el sueño de compartir unos segundos únicos con su ídola.

La reacción en el universo digital fue inmediata. El video acumuló cientos de miles de reproducciones en cuestión de minutos, llenándose de comentarios que destacaban la humildad de Tini: "Qué tipaza", "El salteño que ganó el año" o "No se lo olvida nunca más", fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Salta, revolucionada por la estrella pop

La provincia vive una verdadera "Tini-manía". Desde las primeras horas del día, la marea de fanáticos copó tanto las inmediaciones del hotel donde se hospeda la cantante como los accesos al Martearena, desafiando las horas de espera con tal de conseguir una foto, un autógrafo o simplemente verla saludar desde el balcón.

Con este adelanto de lo que fue la prueba de sonido, queda claro que el recital de "Futttura" promete ser una de las noches más potentes del año para la agenda de shows en el norte del país.

Fuente: Voces Críticas, Salta.