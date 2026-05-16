Los libros iluminaron la noche uruguayense

Veredas llenas de lectores, bibliotecas abiertas y librerías colmadas marcaron una nueva edición de La Noche de las Librerías en Concepción del Uruguay, con una programación que reunió a figuras como Selva Almada, Daniel Balmaceda, Facundo Pastor, Luciano Lutereau, Daniel Enz y Belén Zavallo. También se presentó la Orquesta Infanto-Juvenil Municipal “Celia Tomasa Torrá”

Las librerías abiertas, las veredas colmadas de libros, las bibliotecas iluminadas y cientos de vecinos recorriendo el centro de la ciudad fueron la postal que dejó este viernes una nueva edición de La Noche de las Librerías en Concepción del Uruguay. Desde las últimas horas de la tarde, la propuesta organizada por Cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay comenzó a transformar las calles en un gran corredor cultural donde convivieron literatura, música, periodismo, historia y encuentros entre lectores y autores.

El recorrido comenzó a las 19 en Librería Universal, donde el periodista Facundo Pastor abrió formalmente la programación de la noche. Rodeado de público y de lectores que se acercaron para escucharlo y dialogar, Pastor destacó el valor del encuentro cultural y expresó su sorpresa por la ciudad. “Es la primera vez que vengo a Concepción del Uruguay, agradezco esta oportunidad, recorrí la plaza y es increíble lo hermosa que es, y toda la historia que la rodea”, señaló durante su presentación, en una charla atravesada por el periodismo, la actualidad y el vínculo con las audiencias.

A pocas cuadras, en la histórica Biblioteca La Buena Lectura, la Orquesta Municipal “Celia Tomasa Torrá” aportó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Integrada por más de 40 chicos y chicas de diferentes barrios de la ciudad, la formación representa además la recuperación de un programa musical que recuperó la Municipalidad con fondos propios, luego de ser cerrado por el Gobierno Nacional el año pasado. El repertorio ofreció un recorrido tan amplio como simbólico: desde el Himno de Concepción del Uruguay hasta una versión de “Yellow Submarine”, de The Beatles, generando un clima celebración colectiva entre el público presente y, sin dudas, mucha emoción en las familias.

La siguiente parada, fue ahí nomás, en la contigua Biblioteca Popular El Porvenir, donde la escritora y poeta Belén Zavallo compartió una charla íntima con el público. Allí, la literatura regional, la poesía y las nuevas narrativas encontraron un espacio de cercanía, en un clima atravesado por preguntas, lecturas y conversaciones sobre el oficio de escribir. Sus textos, marcados por una sensibilidad ligada al territorio y a las emociones cotidianas, generaron un intercambio cálido con los lectores que colmaron la biblioteca.

Ya entrada la noche, el público comenzó a concentrarse frente a Librería Helvética, donde el psicoanalista y escritor Luciano Lutereau dialogó junto a Verónica Buchanan. Con un lenguaje cercano y reflexivo, Lutereau y Buchanan abordaron temas relacionados a los vínculos humanos, las emociones y los desafíos contemporáneos, generando un intercambio permanente con el público que colmó el espacio, muchos jóvenes, profesionales de la psicología y estudiantes, pasaron por esta charla.

Uno de los momentos de mayor convocatoria se vivió sobre calle España, frente a Librería Congreso y Librería Proa, donde el historiador y periodista Daniel Balmaceda ofreció una charla abierta que reunió a vecinos de todas las edades. Con su estilo cálido y descontracturado, Balmaceda reflexionó sobre el valor de la lectura y el encuentro con los libros. “Estas iniciativas nos acercan a la magia del libro, la lectura nos permite viajar, viajar en el tiempo, viajar en el espacio, es una aventura mágica”, expresó, despertando el aplauso del público que siguió atentamente cada una de sus relatos y anécdotas sobre la historia argentina.

La programación continuó luego en Librería Birkat Elohym, donde el periodista Daniel Enz presentó su libro “Las Torturas del Convento”. En un encuentro marcado por el interés del público y el intercambio de preguntas, Enz repasó aspectos de su investigación realizada en el Monasterio de las Carmelitas Descalzas en Nogoyá, a partir de la cual, la Madre Superiora fue condenada por la Justicia por ejercer violencia física y psicológica extrema. El diálogo sobre el rol del periodismo y la memoria fueron el centro de la charla.

El cierre de la noche tuvo lugar en Librería Mala Palabra, con la esperada presentación de Selva Almada. La autora entrerriana, una de las principales escritoras argentinas del momento, fue recibida por una gran cantidad de lectores y amigos que acompañaron una charla atravesada por la emoción, la literatura y el regreso a la región. “Volver a Concepción del Uruguay es una alegría para mí, es volver a encontrarme con mucha gente querida, y es una oportunidad de estar cerca con lectores y amigos”, expresó Almada, en uno de los momentos más cálidos de la jornada. Un repaso por sus libros, su experiencia narrativa y la presentación de la última obra: Una Casa Sola, llevaron la actividad casi hasta rozar la medianoche.

Durante toda la noche, las librerías y bibliotecas de la ciudad se transformaron en espacios vivos de encuentro cultural. Las mesas sobre las veredas, los libros pasando de mano en mano, las conversaciones improvisadas y la presencia de escritores, periodistas y músicos volvieron a confirmar el crecimiento de una propuesta que ya se consolidó dentro de la agenda cultural de Concepción del Uruguay. Más que una sucesión de presentaciones, La Noche de las Librerías volvió a convertirse en una celebración colectiva alrededor de la lectura y la cultura compartida.

Fuente: El Miércoles Digital y Prensa Municipalidad de Concepción del Uruguay.