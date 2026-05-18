HIF Global: ambientalistas de Colón plantearon que la relocalización de la planta no elimina “la amenaza”

El intendente José Luis Walser y parte de su gabinete recibieron en el Palacio de Turismo a miembros de agrupaciones ambientalistas y representantes del sector hotelero-gastronómico de Colón, con el fin de ponerlos al tanto de la reunión llevada a cabo en Montevideo por el proyecto de la empresa HIF Global, en Paysandú.

Luego del encuentro, Adriana Viollaz –integrante de “Colón en riesgo”- habló con El Entre Ríos. “Desde la mirada del intendente, están satisfechos de la reunión con los cancilleres, ya que se habló de una relocalización. Pero no especificaron el lugar donde se concretaría. Los mails que enviamos en conjunto con la Municipalidad planteándole sobre el impacto en una zona turística, preocupó a los inversores y (Nicolás) Olivera lo mencionó”, dijo.

“Vimos mucho optimismo de parte del intendente Walser y su equipo con estas novedades. Nuestro análisis es que tenemos que ser cautelosos. Toda la documentación presentada por HIF Global al gobierno uruguayo está basada en la localización frente a Colón, contando ya con la validación y el Estudio De Impacto Ambiental. Toda la información apunta a que el lugar sería ese”, agrega.

Para los ambientalistas, “mientras no sepamos cuál es la nueva localización y haya un nuevo proyecto, la amenaza sigue vigente. Más que nunca reforzamos nuestro pedido de tener en cuenta lo que hemos podido investigar y dilucidar, que es una tremenda contaminación, debido a que no es hidrógeno verde solamente, sino cuatro procesos altamente contaminantes”.

“No existe en ninguna parte del mundo”

El proyecto de HIF “es una industria química de envergadura desconocida a nivel mundial”, dice Viollaz.

“No existe una planta de combustible sintético de las características de la que HIF plantea instalar frente a Colón, con un nivel de producción de 976 mil toneladas de metanol para ser convertidos en combustibles sintéticos, en ninguna parte del mundo”.

Señala además que “en el EIA no están contemplados aspectos como la contaminación aérea, por lo que nos quedan enormes dudas de que sí se vayan a controlar cuando los procesos se pongan en marcha”. También menciona con preocupación “los contaminantes líquidos que se derramarían en el río y el volumen de residuos sólidos a generar, dado que van a quemar una increíble cantidad de biomasa. Las chimeneas van a emitir contaminantes y generarán grandes cantidades de cenizas que, según el informe, enterrarán en el predio de la planta, trayendo consecuencias a las napas de agua y el río Uruguay”.

La posibilidad de que sea en el predio de Ancap

Desde “Colón en riesgo” tampoco ven con optimismo la posibilidad de que la planta de combustible finalmente se instale en un predio ubicado en Nuevo Paysandú, perteneciente a la petrolera estatal Ancap.

“Sigue siendo una amenaza enorme para nuestra ciudad. Imaginen tener esta megaindustria con chimeneas de 80 metros de alto, emitiendo constantemente contaminantes a una distancia de 10 kilómetros, Colón no está exenta de sufrir consecuencias, con vientos que mayormente vienen del este”, indica la ambientalista.

“Si bien parecen buenas noticias, nosotros seguimos diciendo que esto es inaceptable, totalmente incompatible con nuestra forma de vida y con la principal actividad en la ciudad que es el turismo”, concluye.