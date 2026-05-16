Colonia Elía consolidó un paso histórico para el desarrollo del Parque Natural Islas y Canales Verdes

Ante un gran marco de público se desarrolló la audiencia pública para conocer el Plan de Uso Público del Parque Natural Islas y Canales Verdes.

Ayer, viernes 15 de mayo a las 16 en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elía, se realizó la Audiencia Pública donde se presentó el Plan de Uso Público del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. Ante un gran marco de público, las autoridades presentaron los principales lineamientos en base a los aportes y sugerencias técnicas y de la comunidad. El objetivo fue definir la organización y regulación de las actividades recreativas, turísticas y educativas que se podrán desarrollar dentro del Parque, y que permita promover el disfrute y garantizar la conservación del ecosistema.

El Plan de Uso Público que se presentó fue elaborado con las contribuciones, las opiniones y sugerencias que aportó la comunidad en la instancia de Consulta Pública realizada durante los primeros días de mayo. Allí, entre otros aspectos, se definieron las actividades que los vecinos y visitantes pueden realizar dentro del Parque, como el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el senderismo y el trekking, el campamentismo, la recreación, los deportes no motorizados -como el kayakismo y los náuticos, el ciclismo, la natación y el pedestrismo-, la educación ambiental, los voluntariados y la interpretación del patrimonio natural y cultural, consignó el portal de la Municipalidad de Colonia Elía.

El encuentro de ayer fue convocado por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos; la coordinación del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay; y la Municipalidad de Colonia Elía como representantes de la Comisión Ejecutiva de Manejo del área protegida; y las organizaciones WCS Argentina y Banco de Bosques, como integrantes de la Comisión Asesora Local.

Bienvenida

Como anfitrión, el intendente de Colonia Elía, Ramón Barrera, dio la bienvenida y en su discurso destacó que el proyecto y este proceso lleva 5 años de desarrollo y es sumamente importante para la localidad. En ese marco, resaltó el valor de haber escuchado durante este tiempo las opiniones de los vecinos y residentes de la zona.

Barrera también se refirió al potencial turístico y económico al expresar la firme esperanza de que el área natural protegida (que consta de 4.600 hectáreas) sea aprovechada y cuidada. El objetivo principal es que funcione como un motor de crecimiento económico a través del turismo para el lugar, subrayó.

En cuanto a los próximos pasos, el intendente que esta audiencia es un paso de cierre de etapa, pero inaugura ahora la discusión de la Comisión Asesora Local (CAL), quien deberá evaluar para luego dictaminar sobre el uso regulado de los recursos del Parque.

Como es su costumbre de abrevar en la cultura del agradecimiento, el intendente resaltó la presencia del director General de Ambiente y Cambio Climático, Maximiliano Gómez -y a través de él al gobernador Rogelio Frigerio- por poner la provincia a disposición del proyecto. Del mismo modo destacó a Alberto Zapata (coordinador de la Intendencia del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay) y a Martín Di Mario (vinculado al área de turismo). También tuvo especial agradecimiento al Cuerpo de Guardaparques por su labor constante en el cuidado del lugar y a los estudiantes y profesores de las Escuela locales por comprometerse e interesarse en el proyecto.

A su turno, Maximiliano Gómez destacó que esta es un área protegida de gran relevancia para Entre Ríos en términos de conservación de la biodiversidad y desarrollo local, publicó el portal de la Municipalidad de Colonia Elía.

Ponderó el modelo de colaboración al destacar que el Parque es un ejemplo de trabajo conjunto entre diferentes niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil (como Banco de Bosques y WCS) y los propios vecinos. En ese marco, invitó a los vecinos de la comunidad de Colonia Elía a seguir participando y contribuyendo al crecimiento del Parque, el cual se presenta ya como una realidad y no solo como un proyecto.

El funcionario reconoció que la iniciativa tiene inspiración en los Parques Nacionales y mencionó el valor de aprender de la experiencia de otros parques nacionales que están en la Provincia como lo son El Palmar (Colón) y El Pre-Delta (Diamante).

En su discurso también compartió su visión de desarrollo, reafirmando que no existe un desarrollo posible en la región sin el cuidado del ambiente, la protección de la naturaleza y la generación de oportunidades de trabajo y educación, integrando la conservación con el crecimiento local. Al finalizar, agradeció el compromiso del intendente Ramón Barrera y a la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, que se excusó de participar por razones de agenda.

Otras voces, el mismo mensaje

Por su parte, el coordinador del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, Alberto Zapata, destacó la importancia del área protegida para la comunidad de Colonia Elía, y mencionó que hay 16 vecinos trabajando en Parque y que otros jóvenes pronto podrán sumarse como voluntarios, aprendices o instructores. Además de proteger la naturaleza, resaltó que el Parque es una fuente de trabajo.

En ese marco, enfatizó que el desarrollo del Parque ha sido una verdadera política de Estado que comenzó en 2021 y reconoció lo realizado por el ex gobernador Gustavo Bordet y que ha continuado con la administración actual, logrando cumplir las metas sin importar los cambios políticos.

En el cierre, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Adón, destacó que para el Municipio es importante que el plan genere actividades recreativas, educativas, turísticas y de investigación en armonía con la conservación de los ecosistemas, priorizando la preservación del ambiente.

Resaltó el proceso participativo y democrático, al destacar que el documento se elaboró mediante un proceso colaborativo que incluyó numerosas reuniones entre las partes interesadas y audiencias públicas (en Concepción del Uruguay y en Colonia Elía). Y que esos aportes, dudas e inquietudes de la comunidad fueron incorporados en el texto. Y valoró que, a partir de un diagnóstico técnico, se pudieron identificar cuatro estrategias principales:

1) Gestión y Gobernanza: fortalecer la comunicación y consolidar la Comisión Ejecutiva y la Comisión Asesora Local para garantizar la participación ciudadana.

2) Planificación Financiera: gestionar recursos mediante el presupuesto provincial y aportes externos para sostener el Parque.

3) Educación Ambiental: promover la concientización tanto en los visitantes como en la comunidad para cuidar y respetar el patrimonio natural.

4) Microzonificación: identificar los espacios de uso público actual e intensivo (playas, zonas de acampe) dentro de las 15 islas (4.600 hectáreas) para mejorar la infraestructura, cartelería y servicios sanitarios.

La audiencia pública realizada este viernes marcó mucho más que una instancia administrativa dentro del proceso de elaboración del Plan de Manejo: representó la consolidación de una construcción colectiva que tuvo en la Municipalidad de Colonia Elía a un protagonista central, comprometido en la defensa del interés general y con una permanente vocación para la participación ciudadana. A lo largo de estos años, el Municipio no solo acompañó cada etapa del proyecto, sino que impulsó el diálogo con la comunidad, promovió la participación y sostuvo una visión estratégica que entiende al ambiente como una oportunidad de desarrollo sostenible para la región. El amplio acompañamiento de vecinos, instituciones y organizaciones reflejó la madurez de un proceso que hoy posiciona a Colonia Elía como una referencia provincial en materia de conservación, turismo de naturaleza y articulación entre el Estado y la sociedad civil.