Habrá un conversatorio por el Día Internacional de los Museos

La actividad se realizará este martes 19 mayo, a las 18 en la Sala 14 del INES (La Rioja 6) en Paraná y estará coordinada por la Dra. Norma Levrand. El Conversatorio se llama “Primeras legisladoras en diálogo con el legado de Eva Perón” y será en el marco del Día Internacional de los Museos.

El Conversatorio es organizado por el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón (organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos); la Asociación Amigos del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón y el Instituto de Estudios Sociales (INES-Conicet-UNER). El encuentro contará con la exposición de las académicas Carolina Barry, Jimena Franco, Martina Ferro Piérola y Stefanía Zalazar.

Al finalizar el conversatorio se procederá a la firma de la carta de intención de convenio con la Direción General de Museos y Patrimonio Cultural a cargo de Maia Rodríguez de la Secretaría de Cultura de la provincia y el INES.

Para inscribirse completar este formulario.

Se entregarán certificados de asistencia para quien lo requiera. Para más información comunicarse con: secretaria.ines@uner.edu.ar