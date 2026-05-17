Diputada del PJ criticó el cierre de escuelas rurales y la cruzó un senador oficialista: "Es hacer demagogia"

Un informe presentado en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) disparó críticas de la diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos) y una dura réplica por parte del senador provincial Casiano Otaegui (JxER-Gualeguay).

En el informe periodístico se brindaron datos acerca del cierre de establecimientos educativos producto de la baja matrícula que se viene produciendo desde hace décadas: desde 1982 hasta la actualidad se cerraron 272 escuelas.

La publicación fue tomada por Osuna para realizar un posteo crítico en sus redes sociales. “En Entre Ríos ya cerraron 21 escuelas rurales en apenas dos años. Detrás de cada cierre hay chicos y chicas que pierden el acceso cercano a la educación, comunidades que se vacían y docentes que sostienen la ruralidad en condiciones cada vez más difíciles. Una provincia que cierra escuelas es una provincia que resigna futuro”, expresó la legisladora.

Desde el oficialismo le respondió en redes el senador Otaegui, quien se retrotrajo a los tiempos en que la actual diputada fue presidenta del Consejo General de Educación (CGE), entre 1995 y 1999.

“Osuna hace demagogia con las escuelas rurales que ella misma cerraba cuando presidía el CGE. Durante su gestión se cerraron al menos 20 escuelas rurales y eso ocurrió en una época donde la matrícula crecía y no existía la fuerte caída de natalidad que vive hoy la provincia”, expuso Otaegui.

“Ahora pretende escandalizarse porque se disponen cierres transitorios de escuelas que directamente no tienen alumnos”, acotó el senador gualeyo y brindó algunos datos. “Desde 2014 la natalidad cayó más del 40% y cada vez menos familias viven en el campo”, mencionó.

“La propia nota periodística habla de 272 cierres de escuelas rurales desde 1980. No hay abandono de la educación pública. Hay una transformación demográfica que ningún dirigente serio puede negar. Sostener abierta una escuela sin alumnos no es defender la educación rural. Es hacer demagogia”, concluyó Otaegui.