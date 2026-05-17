Patronato le ganó a Chacarita y se acerca a los puestos de reducido

Por la 14ª fecha del torneo de la Primera Nacional, este domingo Patronato recibió a Chacarita en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El árbitro del encuentro fue Juan Loustau en la fría tarde paranaense, acompañada por momentos por una ligera llovizna.

En el campo de juego Patronato salió tal como ocurrió con Nueva Chicago y San Martín de San Juan: intentó hacerse dueño de la pelota con la presión en la salida del rival y con las combinaciones para emerger desde el fondo, pero le costó generar ocasiones claras de gol. Se repitió mucho en centros -generalmente inconexos-, pero seguía siendo más que su rival.

Pese a eso, las más claras estuvieron del lado del visitante. Una buena combinación entre Mario Sanabria y Juan Cuevas terminó en disparo de este último. El balón se fue apenas por encima del travesaño en la primera aproximación clara del encuentro. También lo tuvo Favio Cabral de cabeza, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Patronato tuvo su chance más clara en los pies de Franco Meritello, que anticipó a su marcador después de un desborde por izquierda, pero su disparo se fue desviado por el costado derecho del arco de Enrique Bologna.

Cuando parecía que el primer tiempo se esfumaba sin goles, un buen centro de Maximiliano Rueda para la llegada de Franco Soldano fue anticipado por Álvaro Cuello. En su afán por rechazar, el mediocampista acabó desviando el balón hacia el ángulo superior derecho de Bologna, que no pudo evitar la conversión. Ventaja para el Patrón y al descanso.

En el complemento, Patronato tuvo un buen ingreso al campo de juego y pudo estirar la ventaja en un par de oportunidades, como el cabezazo de Joaquín Barolín (ingresó por el lesionado Hernán Rivero) que se fue por encima del travesaño o el remate de Maximiliano Rueda que despejaron entre Bologna y el poste, pero el gol tardaría en llegar.

Antes se produjo quizás la acción más preocupante del partido. Un balón largo jugado hacia la izquierda encontró el cabezazo de Gabriel Díaz al mismo tiempo que Cabral quiso controlar el balón con el pie. En esa búsqueda, el delantero del visitante golpeó en la cabeza al Monito, que cayó al suelo como desmayado. Inmediatamente comenzó a convulsionar, mientras los jugadores en campo y el árbitro llamaban a los cuerpos médicos y a la ambulancia. Luego de algunos minutos, el equipo de emergencia retiró al jugador del estadio hacia el Sanatorio La Entrerriana, a donde el jugador llegó recuperado, pero quedó bajo observación de los médicos.

En la reanudación del encuentro, Loustau decidió la expulsión de Cabral por la acción que terminó en la salida de Díaz del partido y Patronato pasó a jugar con uno más. La ventaja se amplió de inmediato.

Un buen balón jugado por Franco Soldano para la llegada de Juan Salas por derecha terminó con el remate cruzado del mediocampista para vencer a Bologna y poner el 2-0 con el que el Rojinegro comenzó a sentenciar la historia.

Barolín tuvo una ocasión clara con una chilena que Bologna despejó con una estirada y Soldano tuvo otra chance con un remate que se desvió en el recorrido y casi descoloca al arquero, pero no lograron concretar. El Funebrero, por su parte, tuvo el partido muy cuesta arriba por la desventaja numérica y apenas si inquietó a Alan Sosa.

Fue victoria para Patronato por 2-0, resultado con el que llegó a 17 puntos y se ubica décimo, apenas por fuera de los puestos de Reducido por diferencia de gol. El Funebrero, por su parte, quedó 13° con 15 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Marcelo Candia -que lleva seis partidos sin perder- deberá visitar a Güemes; mientras que el Tricolor le tocará medirse con Almagro.

-SÍNTESIS-

Patronato 2-0 Chacarita.



Goles:

45’ST: Álvaro Cuello -en contra-.

24’ST: Juan Salas.



Expulsados:

25’PT: Fernando Evangelista -banco- (PAT).

22’ST: Favio Cabral (CHA).



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.

DT: Marcelo Candia.



Chacarita: Enrique Bologna; Francisco Facello, Julián Velázquez, Gonzalo Mottes, Nicolás Chaves; Maximiliano Meléndez, Álvaro Cuello, Lucas Bustos, Mario Sanabria; Juan Cuevas y Favio Cabral.

DT: Cristian Grabinski.



Cambios:

41’PT: ingresó Joaquín Barolín por Hernán Rivero (PAT).

ET: ingresó Francisco Cristaldo por Juan Cuevas (CHA).

23’ST: ingresó Facundo Heredia por Gabriel Díaz (PAT).

23’ST: ingresó Juan Barbieri por Lucas Bustos (CHA).

39’ST: ingresó Juan Barinaga por Federico Bravo (PAT).

39’ST: ingresó Alejo Miró por Valentín Pereyra (PAT).

39’ST: ingresó Augusto Picco por Brandon Cortés (PAT).

40’ST: ingresó Nicolás Pantaleone por Nicolás Chaves (CHA).

40’ST: ingresó Luciano Perdomo por Maximiliano Meléndez (CHA).

40’ST: ingresó Lorenzo Brun por Mario Sanabria (CHA).



Amonestados:

24’PT: Federico Bravo (PAT).

4’ST: Brandon Cortés (PAT).

32’ST: Nicolás Chaves (CHA).

37’ST: Maximiliano Rueda (PAT).

46’ST: Joaquín Barolín (PAT).



Árbitro: Juan Loustau.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.