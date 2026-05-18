Miranda Peet, un empresario con trayectoria en comercio exterior, anunció su candidatura a intendente de Colón

Jorge Miranda Peet se presenta por fuera de los partidos tradicionales y aclara que no forma parte de La Libertad Avanza. Su propuesta se centra en “modernizar la gestión municipal con innovación, digitalización, participación ciudadana y una agenda interjurisdiccional compartida con la región”. El eje declarado es cuidar “el bolsillo del vecino, el comerciante y el empresario local”.

Pilares de un plan

El candidato plantea trasladar la experiencia que acumuló como Director Ejecutivo CEO a la administración pública local. Los pilares de su plan son:

1. Alivio fiscal y eficiencia: Propone revisar los aumentos de tasas municipales y avanzar hacia una estructura tributaria más simple, justa y que fomente la inversión local.

2. Innovación y digitalización: Implementará herramientas digitales para agilizar trámites, transparentar la gestión y mejorar la atención al ciudadano, con el objetivo de reducir burocracia.

3. Auditoría ciudadana: Creará un mecanismo para que un sector de la ciudadanía audite el uso de los recursos públicos de forma permanente y transparente.

4. Salud pública con medidas inmediatas: Incorporación de un tomógrafo al Hospital San Benjamín, creación de una sala de neonatología e implementación de guardia pediátrica 24 hs para evitar derivaciones innecesarias.

5. Seguridad pública: Políticas preventivas y de respuesta rápida, con mayor articulación entre fuerzas de seguridad y organizaciones comunitarias.

6. Agenda interjurisdiccional compartida: Trabajo coordinado con municipios vecinos, la provincia y organismos regionales para resolver temas de infraestructura, logística y conectividad que exceden a Colón.

7. Desarrollo económico sostenible: Atracción de inversión en sectores con salida exportadora y generación de empleo local, aprovechando la posición estratégica de la ciudad.

Apuesta por la juventud y la tecnología

Uno de los ejes centrales es la creación de proyectos sociales para jóvenes colonenses. La idea es darles formación práctica y mentoría en desarrollo tecnológico aplicado a IA, con salida exportadora. El objetivo es conectar a los proyectos locales con redes internacionales de comercio para que puedan competir en mercados globales.

Jorge Miranda Peet busca replicar a escala local el modelo que aplicó durante tres décadas facilitando el ingreso de empresas de mercados emergentes a la economía global. A esto lo denomina “Proyecto Colón al Mundo”, que define como un modelo de gestión y no un eslogan de campaña. La meta es que en cuatro años Colón tenga más empresas exportando, más jóvenes trabajando en tecnología desde la ciudad, y un municipio que se audita, rinde cuentas y prioriza servicios por sobre burocracia.

Trayectoria

Como presidente y director ejecutivo CEO ha realizado operaciones en EE.UU., Puerto Rico, Uruguay, UE y Ucrania, diseñó estrategias comerciales que llevaron a la empresa a estándares internacionales.

Participó en foros de alto nivel como el Corredor Biooceánico Capricornio en Argentina, invitado por el Gobierno de Jujuy, el Foro Empresarial del Mercosur en Brasil, invitado por el Gobierno de Matto Grosso do Sul, y el Foro Empresarial de América Latina y el Caribe de CAF en Panamá, invitado por el Banco de Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe. Su nombramiento como Embajador de Comercio Internacional de Annobón reconoce su rol en conectar mercados y fomentar la cooperación económica.

Además, trabaja activamente en acciones de ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos, articulando iniciativas junto a referentes como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

“Colón tiene la ubicación y el capital humano para insertarse mejor en la economía regional. Vamos a empezar por la salud, abrir el municipio a la auditoría ciudadana, bajar la carga fiscal y darles a los jóvenes las herramientas para crear valor exportable desde acá”, señaló Jorge Miranda Peet.