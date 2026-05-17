Gabriel Díaz recibió el alta médica luego del golpe ante Chacarita

Este domingo, en ocasión del partido en el que Patronato venció a Chacarita por 2-0, Gabriel Díaz recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de Favio Cabral al ir a disputar una pelota aérea. Tras el golpe, ocurrido aproximadamente a los 20 minutos del segundo tiempo, el jugador comenzó a convulsionar y forzó el ingreso del equipo médico de las dos instituciones y la ambulancia.

Luego de unos instantes en los que prepararon al jugador para su traslado, se lo llevaron al Sanatorio La Entrerriana en donde le realizaron una tomografía y quedó bajo observación. Luego de algunas horas en las que se especuló con su hospitalización para que los médicos pudieran seguir su evolución se conocieron los resultados de la tomografía, que fueron positivos.

Es por ese motivo que el futbolista recibió el alta médica, según comunicó la institución. En el mismo mensaje, desde Patronato agradecieron al cuerpo médico de Chacarita Juniors por su colaboración en los tratamientos recibidos por Díaz.

Lesión

Desde el club también confirmaron la lesión de Hernán Rivero, que se retiró antes del final del primer tiempo. Se determinó que se trata de una lesión miotendinosa del sóleo derecho: afecta la zona donde el músculo de la pantorrilla conecta con su tendón, cerca del tendón de Aquiles. Dependerá de la gravedad de su lesión el tiempo que tardará en volver a las canchas.

Por lo pronto se comunicó que el plantel volverá a los entrenamientos este lunes por la mañana en el predio La Capillita.