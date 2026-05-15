JUFEJUS renovó autoridades y debatió políticas judiciales en San Juan

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) se reunió en la ciudad de San Juan, en una jornada marcada por la renovación de autoridades y el análisis de políticas judiciales comunes. El encuentro contó con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

El Poder Judicial de San Juan recibió a autoridades judiciales de las máximas instancias de todo el país, en el marco de una convocatoria que representó un récord de participación federal.

El ministro de Justicia de la Nación participó del encuentro y destacó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto con las provincias y expresó: “Vengo a poner el Ministerio a disposición de las provincias para que sea un ministerio de unidad federal. Créanme que yo soy de ustedes, vengo a poner mi granito de arena”.

Asimismo, ratificó el respaldo estratégico a la expansión del Bus Federal, al que definió como una herramienta fundamental para la interoperabilidad entre los distintos poderes judiciales y los organismos públicos del país.

También anunció una agenda de fortalecimiento destinada a los juzgados de Paz, remarcando su función de cercanía con la ciudadanía y la importancia de avanzar en oralidad, digitalización y acceso a justicia.

La Comisión Directiva de JUFEJUS sesionó con la participación del presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur; los ministros Juan José Victoria, Marcelo Jorge Lima y Guillermo Horacio De Sanctis; la ministra Adriana García Nieto; junto a una comitiva de 53 autoridades judiciales presentes y representantes conectados de manera virtual.

Por Entre Ríos participaron el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Germán Carlomagno —vicepresidente de la Región Centro-Litoral—; el vocal Daniel Carubia; y las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak, integrante de REFLEJAR.

Durante la asamblea se eligieron a las nuevas autoridades de la entidad.

Nueva Comisión Directiva

Presidenta: Emilia Valle (Chaco); Vicepresidente: Fabian Vittar; Vicepresidente Región Litoral Centro: Domingo Sesin (Córdoba) Vicepresidente Región Nuevo Cuyo: Eduardo Allende (San Luis); Vicepresidente Región Patagonia: Camila Banfi (Chubut); Vicepresidente Región Atlántica: Hilda Kogan (PBA); Secretaria: Adriana García Nieto (San Juan); Prosecretaria: Verónica Rita Saldaño (Catamarca) Tesorero: Hugo Oscar Diaz (La Pampa); Protesorero: Froilán Zarza (Misiones); Secretario de Relaciones Institucionales y Actas: Santiago Otamendi (CABA); Revisor de Cuentas Titular: Mariano Miranda (Jujuy); Revisora de Cuentas Suplente: Alicia Mercau (Santa Cruz), y como Vocales a Germán Carlomagno en su carácter provisorio (Entre Ríos); Fernando Niz en carácter provisorio hasta que el Superior Tribunal designe o ratifique su permanencia (Corrientes); Ariel Gustavo Coll (Formosa); Luis Brizuela (La Rioja), Dalmiro Garay Cuelli (Mendoza); Evaldo Dario Moya (Neuquén); Ricardo Apkarian (Río Negro); Rafael Gutiérrez en su carácter provisorio (Santa Fe); Eduardo López Alzogaray (Santiago del Estero); Javier Muchnik provisorio (Tierra del Fuego AIAS); Antonio Estofan (Tucumán).

La continuidad institucional y administrativa de JUFEJUS reafirma el compromiso de las provincias con el desarrollo coordinado de políticas judiciales comunes y la consolidación de una justicia más moderna y accesible.

En ese marco, el Poder Judicial de San Juan y el Poder Judicial de Córdoba firmaron un Convenio Marco de Colaboración y un Acta Complementaria orientados al intercambio de experiencias en modernización judicial. El acuerdo prevé el desarrollo de sistemas procesales por audiencias, herramientas de gestión íntegramente digital y la incorporación de inteligencia artificial aplicada a la administración de justicia.

Ambas instituciones también asumieron el compromiso de fortalecer el acceso a justicia y la oralidad efectiva mediante actividades académicas y proyectos conjuntos de investigación.

Previamente al encuentro central, el Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y CABA (REFLEJAR) realizó su reunión mensual de Junta Directiva, presidida por María del Carmen Battaini, titular del organismo y presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.

Durante la sesión se confirmó a La Rioja como sede del próximo Congreso Nacional de Capacitación Judicial, previsto para noviembre, y se lanzó oficialmente la edición 2026 del Premio REFLEJAR, certamen consolidado como una referencia nacional en excelencia académica judicial.

Como antesala de las actividades institucionales, San Juan también fue sede del XIII Foro de Prensa y Comunicación Institucional de JUFEJUS, donde especialistas de todo el país abordaron estrategias vinculadas con la comunicación clara e inclusiva. En ese marco, además, se concretó la firma de un convenio con FOPEA.