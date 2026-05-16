La actividad económica en 2026 muestra altibajos: proyecciones y factores clave para los próximos meses

Sostienen que una buena opción sería acelerar las licitaciones de rutas u otras obras públicas para impulsar la construcción.

La economía argentina mantiene un ritmo desigual entre sectores y las previsiones de crecimiento siguen siendo moderadas. Analistas identifican las medidas que podrían impulsar un repunte en la segunda mitad del año.

Mientras algunos sectores de actividad evidenciaron cierta recuperación en marzo, el contexto general continúa marcado por una evolución dispar y una política económica restrictiva. Distintas consultoras privadas señalan que el crecimiento de este año será moderado y que la mejora dependerá de varios factores que no necesariamente se ajustan al plan del Gobierno.

Según Fundación Capital, “el 2026 empezó con una dinámica muy débil de la economía, en torno al nivel promedio de 2025, con un comportamiento tipo ‘serrucho’ en el mes a mes”.

La consultora LCG destacó los datos positivos que arrojaron la industria y la construcción en marzo, que crecieron 5% y 4,7% interanual, respectivamente, recortando caídas anteriores. Pero advirtió que “el panorama para lo que resta del año no parece ser brillante, especialmente para el sector industrial”.

El escenario de abril luce más complejo: la recaudación tributaria registró una contracción del 3,8% interanual real y ya acumula nueve meses consecutivos en rojo, con reducciones en el IVA (1,2%), Bienes personales (15,3%), Ganancias (3,3%) y aportes y contribuciones a la Seguridad Social (4,3 por ciento).

A la par, los indicadores que anticipan al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) anotaron mermas: el despacho de cemento se retrajo 12,7% interanual y la producción automotriz, 17,5 por ciento.

El crédito y la política fiscal condicionan la recuperación

La consultora GMA Capital subrayó: “Hoy la apuesta oficial parece pasar por el crédito al sector privado como motor de la recuperación, aunque el sistema financiero opera aún a escala reducida y la morosidad se mantiene al alza”.

Consultado por las alternativas que tiene el Gobierno para apuntalar la actividad, el economista jefe de Econviews, Kevin Sijniensky, consideró: “En el plano fiscal, no creo que haya espacio para hacer mucho, porque este año las cuentas están un poco más ajustadas y no hay demasiado margen ni para bajar más impuestos ni para aumentar el gasto”. Al mismo tiempo, dijo que el equipo económico “no está muy amigado con la idea de una política fiscal expansiva y el gasto en obra pública sigue en mínimos”.

Sijniensky sostuvo que una buena opción sería acelerar las licitaciones de rutas u otras obras públicas para impulsar la construcción, o bien buscar otros mecanismos de financiamiento para el sector.

En el frente monetario, si bien el economista valoró positivamente la baja y estabilidad de las tasas de interés de los últimos meses como un factor para expandir el crédito, “se podría avanzar con la normalización de encajes para que las tasas de préstamos -que continúan en niveles elevados- caigan en relación a las tasas de depósitos”.

Por otra parte, Sijniensky mencionó que un tipo de cambio un poco más alto sería bueno para varios rubros, como la construcción, algunos sectores industriales o las economías regionales.

Además, el economista aseguró: “Es importante que los salarios reales mejoren. Creo que, a medida que la inflación desacelere en los próximos meses, vamos a empezar a ver cierta recuperación. En 2025, el Gobierno fue reacio a convalidar aumentos por encima del índice de precios, pero quizás este año podría adoptar una postura más flexible para que la reactivación económica sea más rápida”. La gran pregunta, planteó Sijniensky, es si en el Palacio de Hacienda están dispuestos a tolerar un poco más de inflación.

Salarios, gasto público y perspectivas sectoriales

Un informe de Fundación Capital remarcó: “Hacia delante, no se evidencian claros drivers de crecimiento, con la política económica presentando un sesgo contractivo".

Los analistas de la consultora justificaron esa perspectiva, en primer lugar, con los ajustes salariales que quedaron por debajo de la inflación, teniendo en cuenta el techo de 2% mensual a las paritarias. Estas promediaron incrementos del 2,4% en el primer cuatrimestre, frente a un IPC cercano al 3%. Para los próximos meses, los principales gremios cerraron acuerdos similares.

“Con salarios del sector privado registrado que habrían perdido un 3,5% real en lo que va del año, incluso si en adelante evolucionaran más en línea con la inflación, anotarían una contracción del 5% anual”, calcularon.

En materia fiscal, Fundación Capital detalló que con la recaudación tributaria acumulando nueve meses de retrocesos en términos reales, el gasto primario tuvo una caída real de 5% interanual en el primer trimestre.

“De no verificar un repunte de los ingresos, el gasto debería ajustarse en torno a medio punto adicional del PBI, un esfuerzo que resultaría exigente y podría redundar en una actividad económica más modesta. De todos modos, nuestro escenario base contempla una leve mejora de la recaudación”, estimaron en la consultora que fundó Martín Redrado.

En contraste, creen que el esquema monetario es prudente y menos contractivo que el año pasado, con tasas de interés más bajas y menor volatilidad. En efecto, estas podrían permanecer en terreno negativo en términos reales “un tiempo más”, siempre que la liquidación del sector agroexportador se concrete según lo previsto.

En este contexto, “las autoridades apuestan a dinamizar la actividad a través del crédito, aunque el impacto sería limitado por la baja demanda de financiamiento empresarial y la elevada morosidad de los hogares”, enfatizaron desde Fundación Capital.

Asimismo, el Gobierno prevé que el crecimiento se apoyará en las reformas estructurales, el proceso de desregulación y la apertura económica.

Dos manos intercambian billetes de 10.000 pesos argentinos sobre una mesa de madera, representando una transacción en efectivo.

No obstante, Fundación Capital explica que estos factores son de largo plazo y tienen efectos más sectorizados, por lo que, a su criterio, se debería llevar a cabo una “revolución” exportadora, logística, tributaria y federal. En este sentido, recomendaron:

-Hacer la política comercial más pragmática: reducir trabas que encarecen insumos y limitan la competitividad, sin descuidar instrumentos legítimos de defensa comercial (antidumping), especialmente ante el sobrestock en Asia.

-Orientar la política exterior hacia un sesgo más comercial, con embajadas enfocadas en abrir mercados, identificar oportunidades sectoriales, acompañar a empresas exportadoras y atraer inversiones.

-Impulsar la inversión en infraestructura que reduzca costos logísticos y conecte el territorio nacional.

-Avanzar en la eliminación de impuestos distorsivos y reducir los que gravan el trabajo, para mejorar el poder adquisitivo y reactivar el consumo.

-En sectores como energía, minería e infraestructura, buscar maximizar los encadenamientos locales (ingeniería, metalmecánica, servicios especializados, transporte y logística).

Para 2026, Fundación Capital proyecta un crecimiento económico del 2% interanual y concluye que el desafío será compatibilizar expansión y estabilidad mediante incentivos al crédito, fortalecimiento de reservas y una pauta salarial menos rígida. Aun así, persisten diferencias marcadas entre sectores, lo que refuerza la necesidad de una agenda más amplia.

Alternativas fiscales y perspectivas internacionales

En la consultora Vectorial indicaron que una administración más flexible de la regla fiscal -sin abandonar el objetivo de equilibrio, pero incorporando criterios contracíclicos- podría contribuir a evitar que “el ajuste erosione las propias bases sobre las cuales descansa la sustentabilidad futura de las cuentas públicas”.

Pero “esta alternativa colisiona con el marco conceptual que guía al actual programa económico. La apuesta oficial es que el ajuste fiscal genere confianza, que esa confianza atraiga inversiones y que el sector privado impulse la recuperación. Sin embargo, ese canal aún no logra materializarse con la intensidad necesaria”, puntualizó Vectorial.

En su último informe a clientes, el banco de inversión Morgan Stanley coincide en el diagnóstico, pero augura un panorama más optimista: “La cosecha impulsará el segundo trimestre de 2026, mientras que el crédito y los salarios reales se recuperarán en la segunda mitad de 2026 a medida que la desinflación vuelva a tomar impulso”.

Fuente: Infobae, Ludmila Di Grande.